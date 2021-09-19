Россия сообщила об открытии избирательных участков в Украине на выборах Госдумы

Посольство России в Украине сообщило об открытии участков для голосования на выборах Госдумы. В частности речь идет о крупнейших городах страны.

Участки для голосования открыли в 8 утра 19 сентября. Они работают при посольстве, а также на территории генеральных консульств.

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В Украине открыли участки для голосования на выборах в Госдуму

19 сентября в 8 часов утра в посольстве России в Киеве и генконсульствах во Львове, Одессе и Харькове открыли избирательные участки для выборов депутатов Госдумы России,

– говорится в сообщении посольства.

Более того, в посольстве уже похвастались фотографиями, на которых заметен номер участка и первые голосующие.



Россия проводит выборы в Госуму / Фото посольство России в Украине

Коротко о выборах в российскую Госдуму

Россия на протяжении 17 – 19 сентября проводит выборы в Госдуму. К голосованию Кремль решил привлечь людей с оккупированных Россией территорий Украины.

Для этого людям массового раздавали российские паспорта. Более того, оккупанты запустили бесплатные рейсы автобусов и поездов – они везут людей с оккупированных территорий в Россию, чтобы те проголосовали.

Более того, людям после голосования раздают еду – шоколадку, печенье, воду, яблоко и салфетки. Такое участие в голосовании – незаконно.

Хоть Кремль даже принял постановление, чтобы жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют паспорта страны-оккупанта, разрешили голосовать на этих выборах, даже в режиме онлайн.