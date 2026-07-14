Россия совершила атаку на два гражданских судна в Черном море: есть погибший и раненые

Российские войска нанесли удар по двум торговым судам, которые следовали по морскому коридору в Черном море. В результате атаки пострадал экипаж одного из кораблей.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно об ударе россиян по гражданским судам?

Российские войска продолжают атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. Очередной целью агрессора стали два торговых судна, двигавшихся по морскому гуманитарному коридору под флагами Танзании и Либерии.

В результате вражеского удара погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек был эвакуирован на берег. Трое моряков получили ранения и нуждаются в медицинской помощи.

Кипер подчеркнул, что каждый подобный удар является военным преступлением, направленным против мирного населения, гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, 13 июля Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области попав в гражданское торговое судно под флагом Того, которое перевозило минеральные удобрения. В результате удара погибли пять членов экипажа, еще десять получили ранения. В Минразвитии подчеркнули, что такие атаки являются нарушением международного права и угрожают безопасности морских перевозок и мировой торговли.

10 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего повреждены портовая инфраструктура, производственные объекты, служебные помещения и спецтехника. Во время атаки погиб докер-механизатор, выполнявший служебные обязанности, также на территории одного из терминалов возник пожар, который спасатели локализовали.