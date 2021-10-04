Россия создала газовый кризис в Европе в ручном режиме, – Кулеба

Российский газопровод "Северный поток-2", военная безопасность Украины и война на Востоке являются взаимосвязанными. Поэтому это нужно обсуждать вместе.

В частности эти вопросы надо обсудить в нормандском формате. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Все понимают источник кризиса

По его словам, в Европе происходит газовый кризис. Его создало государство-оккупант Россия.

Все понимают источник кризиса, как его создали. Очевидно, в Европе есть мнение, что нашли решение с Россией и вопрос стабилизируется,

– подчеркнул Кулеба.

Люди, как он отметил, понимают, что соответствующий кризис – это не какой-то ряд факторов, которые сошлись. Кулеба считает, что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может представить, что Россия все же их может бросить и заморозить дома или заводы.

Ускорение "зеленого перехода"

Кулеба также сообщил, что пока неизвестно, когда газ пустят по "Северному потоку-2".

Газовый кризис, как отметил глава МИД, влияет на ускорение "зеленого перехода". Этим можно объяснить ситуацию в Китае, в частности речь идет о сокращении добычи угля.

"Вполне вероятно, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементом общего энергетического мирового кризиса", – сказал Кулеба.

Что известно о кризисе в Китае? В стране В стране назревает кризис из-за недостатка электроэнергии и "зеленого курса" власти. Из-за этого предприятия массово останавливают работу или вообще закрываются. В июле экономика Китая начала замедляться

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