Россия создала газовый кризис в Европе в ручном режиме, – Кулеба
Источник:Интерфакс-Украина
Российский газопровод "Северный поток-2", военная безопасность Украины и война на Востоке являются взаимосвязанными. Поэтому это нужно обсуждать вместе.
В частности эти вопросы надо обсудить в нормандском формате. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Кулеба: Все понимают источник кризиса
По его словам, в Европе происходит газовый кризис. Его создало государство-оккупант Россия.
Все понимают источник кризиса, как его создали. Очевидно, в Европе есть мнение, что нашли решение с Россией и вопрос стабилизируется,
– подчеркнул Кулеба.
Люди, как он отметил, понимают, что соответствующий кризис – это не какой-то ряд факторов, которые сошлись. Кулеба считает, что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может представить, что Россия все же их может бросить и заморозить дома или заводы.Отметим! Кулеба также сообщил, что пока неизвестно, когда газ пустят по "Северному потоку-2".
Ускорение "зеленого перехода"
Газовый кризис, как отметил глава МИД, влияет на ускорение "зеленого перехода". Этим можно объяснить ситуацию в Китае, в частности речь идет о сокращении добычи угля.
"Вполне вероятно, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементом общего энергетического мирового кризиса", – сказал Кулеба.
Что известно о кризисе в Китае?В стране назревает кризис из-за недостатка электроэнергии и "зеленого курса" власти. Из-за этого предприятия массово останавливают работу или вообще закрываются. В июле экономика Китая начала замедляться.
Угроза от "Северного потока-2": главное
- Государство-агрессор завершило строительство скандального трубопровода, который несет угрозу для Украины и мира.
- Запуск "Северного потока-2" до сих пор не состоялся, ведь евродепутаты обвинили страну-оккупанта в давлении на Европу.
- По мнению экспертов, транзит газа в обход Украины – это часть большого плана России.
- Президент Украины Владимир Зеленский создал даже рабочую группу из-за угроз от газопровода.
- Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что газовый кризис в Европе – абсолютно реален.