Россия стягивает много войск на фронт: Business Insider о том, смогут ли обеспечить оружием всех
Источник:Business Insider
Военные эксперты считают, что Россия не производит достаточно оружия, чтобы обеспечить им вероятное увеличение своей армии. Речь идет о тех, кого сейчас призывают для войны в Украине.
По данным аналитиков, разрыв между количеством мобилизованных россиян и количеством вооружения для них мог бы иметь существенное значение для результатов войны.
Смотрите также Почему уменьшилось количество ракетных и дроновых атак: Игнат оценил запасы россиян
Россиянам не хватает оружия
Институт изучения войны (ISW) в одном из своих отчетов привел заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца. В нем указано, что и стратегические, и оперативные резервы России по состоянию на сейчас не готовы к боевым действиям.
Такая "недостача" наблюдается несмотря на распространенное среди командования врага мнение, что якобы они "бездонные бочки".
В то время как Россия может производить около 250 – 300 "новых и тщательно модернизированных" танков ежегодно – достаточно, чтобы покрыть потери на поле боя, – она не может произвести достаточно материалов, чтобы снарядить значительный резерв персонала в случае кризиса,
– сказал Машовец.
В частности, в декабре 2023 года госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия может "производить и ремонтировать" примерно от 100 до 150 танков в месяц. Минобороны Великобритании озвучило аналогичную оценку в январе.
В то же время в ISW считают, что российский военно-промышленный комплекс, скорее всего, не сможет выдержать большую мобилизацию в войска.
По словам Машовца, в резервных частях врага насчитывается около 60 – 62 тысячи бойцов, но вооружением и техникой оснащена лишь треть из них.
Враг продолжает нести потери: основное
- Операторы 73-го морского центра ССО в ночь на 6 февраля провели сложнейшую и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма. Они молниеносно сработали в зоне потенциального поражения врага. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.
- Также на днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель – наземный колесный дрон, или же дрон минирования. Российский дрон был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения.
- Кроме того, ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники возле Новомихайловки. Известно, что враг сунул вперед. Захватчики стремились штурмовать позиции наших защитников. Но наши военные не дали им этого сделать.