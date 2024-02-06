Россия стягивает много войск на фронт: Business Insider о том, смогут ли обеспечить оружием всех

Военные эксперты считают, что Россия не производит достаточно оружия, чтобы обеспечить им вероятное увеличение своей армии. Речь идет о тех, кого сейчас призывают для войны в Украине.

По данным аналитиков, разрыв между количеством мобилизованных россиян и количеством вооружения для них мог бы иметь существенное значение для результатов войны.

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Россиянам не хватает оружия

Институт изучения войны (ISW) в одном из своих отчетов привел заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца. В нем указано, что и стратегические, и оперативные резервы России по состоянию на сейчас не готовы к боевым действиям.

Такая "недостача" наблюдается несмотря на распространенное среди командования врага мнение, что якобы они "бездонные бочки".

В то время как Россия может производить около 250 – 300 "новых и тщательно модернизированных" танков ежегодно – достаточно, чтобы покрыть потери на поле боя, – она не может произвести достаточно материалов, чтобы снарядить значительный резерв персонала в случае кризиса,

– сказал Машовец.

В частности, в декабре 2023 года госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия может "производить и ремонтировать" примерно от 100 до 150 танков в месяц. Минобороны Великобритании озвучило аналогичную оценку в январе.

В то же время в ISW считают, что российский военно-промышленный комплекс, скорее всего, не сможет выдержать большую мобилизацию в войска.

По словам Машовца, в резервных частях врага насчитывается около 60 – 62 тысячи бойцов, но вооружением и техникой оснащена лишь треть из них.

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