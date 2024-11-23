Ситуация максимально сложна: какими могут быть следующие шаги россиян по Кураховому
Россияне активно наступают на Донецком направлении. Значительное количество сил противник сосредоточил вокруг Курахово. Там сейчас очень сложная ситуация.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что абсолютно критическая ситуация вблизи Курахово возникнет только тогда, если россиянам удастся перерезать трассу Н-15 в районе села Дачное. К сожалению, угроза этого есть, ведь противник не перестает давить.
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Наступление россиян
Александр Коваленко отметил, что действия россиян вблизи Курахово достаточно предсказуемы, ведь сейчас почти вся восточная часть города находится или под контролем оккупантов, или в серой зоне боевых действий.
Российские войска полностью установили контроль над населенным пунктом Дальнее. Это село расположено почти на логистической артерии 05-010 к югу от Курахово,
– сказал он.
Оккупанты теперь имеют возможность давить на Курахово не только с восточной части города, но и с южной. По словам военно-политического обозревателя, ситуация там сейчас максимально сложная.
Что происходит вблизи Курахово: карта
Россияне, вероятно, планируют прорвать оборону Вооруженных Сил Украины и оккупировать центральную часть города.
Для них основным элементом является контроль над многоэтажками, ведь это обеспечит огневое преимущество на искусственных высотах,
– отметил Александр Коваленко.
Он подытожил, что ситуацию в Курахово пока сложно назвать критической. Это благодаря мощной обороне ВСУ, ведь россиянам не удается перерезать все основные логистические артерии в город.