Не оправились после "Паутины": в ISW раскрыли, как Россия пытается спасти остатки авиафлота

1 июня 2025 года Украина осуществила блестящую операцию по уничтожению российской стратегической авиации. Этот день запомнится оккупантам надолго. Чтобы избежать его повторения, враг пытается спрятать остатки своих самолетов.

Последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия начала возводить защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после украинской операции "Паутина" состоявшейся 1 июня, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как Россия пытается спасти свою авиацию?

Украинская организация из открытых источников разведки Frontelligence Insight сообщила, что спутниковые снимки, сделаны 7 июля, показывают: на авиабазе Халино в Курской области российские войска построили примерно 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных бункеров без земляного покрытия и 8 ангаров на перроне.

Спутниковые снимки от Planet Labs, сделанные 27 июня на той же авиабазе Халино, также демонстрируют укрепленные ангары, что подтверждает оценку Frontelligence.

Защитные сооружения на авиабазе Халино / Фото PlanetLabs

Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки от 9 июля свидетельствуют о строительстве двух бетонных бункеров на авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Также спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 7 июля, показывают бетонные укрытия для самолетов.

Укрепления на авиабазе Саки / Фото PlanetLabs

Впрочем, по данным Frontelligence, по состоянию на 9 июля на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму строительных работ не зафиксировано.

Также сообщается, что на авиабазах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области, которые были поражены во время операции "Паутина", на спутниковых снимках все еще видны обломки бомбардировщиков.

Российские чиновники и военные блогеры обвиняют руководство страны в неспособности защитить военную инфраструктуру от украинских атак дронами на протяжении всей полномасштабной войны.

Вероятно, Россия начала строительство защитных сооружений на авиабазах только после трех лет войны в ответ на операцию "Паутина",

– подытожили аналитики.

К слову, россияне также перемещают свои военные самолеты на отдаленные базы на Чукотке и Камчатке. На авиабазах Анадырь и Елизово резко возросло количество самолетов после операции "Паутина".