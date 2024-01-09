Иран хочет обезопасить собственный ВПК: какая выгода для России
Россия строит завод по производству иранских дронов "Шахед". Страна-агрессор хочет перейти к полному циклу сборки этих беспилотников. Однако это тоже очень выгодно для Ирана.
Иран хочет обезопасить свой ВПК от вероятной угрозы ударов со стороны Израиля и иметь доступ к российским технологиям. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.
Смотрите также Угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие наши города под ударом
Ирану это очень выгодно
Тарас Жовтенко отметил, что строительство завода по производству "Шахедов" открывает Ирану доступ к российским технологиям. И какими бы они ни были, Тегеран найдет, как их применить.
С другой стороны, Иран хочет обезопасить свой ВПК от возможной опасности ударов со стороны Израиля. Израильские военно-воздушные силы уже не раз наносили авиационные и ракетные удары по объектам иранского ВПК на территории Ирана,
– сказал он.
Если часть иранского ВПК физически будет перемещена на территорию России, то вряд ли Израиль будет продолжать те же действия на территории России. Поэтому Иран очень заинтересован в этом.
Санкционная политика
Эксперт по международной безопасности предположил, что в этом случае западные санкции относительно владельцев будущего завода будут не столь эффективны. Нужны дополнительные инструменты, которые западные союзники должны ввести, чтобы никто не имел возможности обходить уже введенные санкции.
12-й пакет санкций Европейского Союза попытался решить эту проблему. Был предложен механизм, согласно которому страны, по крайней мере, ЕС, экспортирующие продукцию для ВПК или продукцию двойного назначения, делают это в третьей стране, обязаны перечислять определенную сумму средств на специальный счет Евросоюза. Эти деньги будут храниться там.
Если эти компании "поймают за руку", что их продукция продолжает поступать либо в Россию, либо в Иран, ее будут находить в изделиях ВПК этих двух стран, то эта сумма будет арестована и направлена на нужды либо политики безопасности ЕС, либо на помощь Украине,
– объяснил Жовтенко.
По его словам, это действительно очень мощный шаг ЕС для того, чтобы ввести какой-то механизм наказания за нарушение санкций.
Россия строит завод по производству "Шахедов"
- Журналисты издания Reuters получили отчет, в котором говорится о строительстве завода по производству иранских дронов "Шахед" в России. В ноябре 2023 года отмечалось, что все работы по строительству предприятия активно продолжаются.
- Согласно документам, это здание будет использоваться для массового производства "Шахедов", что предполагает усовершенствование иранских процессов изготовления и расширения возможностей этого БПЛА.
- В издании подчеркнули, что ни США, ни их союзники не ввели санкции против владельца завода АО "Алабуга", который будет производить беспилотники, а также ассоциированных компаний.
- Этот завод расположен в 800 километрах к востоку от Москвы в Республике Татарстан. Само акционерное общество "Алабуга" на 66% принадлежит федеральному правительству, а на 34% – республике.