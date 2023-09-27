Альтернатива Крымскому мосту: Россия хочет соединить по железной дороге Крым и Донецк с Ростовом

Россияне начали строительство железнодорожного моста для сообщения Таганрога и Ростова-на-Дону с Донецкой областью. Оккупанты напуганы перспективами быть отрезанными в Крыму, а такой путь открывает новые возможности снабжения.

В случае уничтожения Керченского моста они окажутся в ловушке. Украинцы будут уничтожать незаконную застройку, именно поэтому захватчики начали готовить альтернативные маршруты

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Циническое строительство оккупантов

Россияне начали работу над тем, чтобы создать прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже строят железнодорожный мост у села Гранитное через реку Кальмиус. Это позволит россиянам включить Таганрог и Ростов-на-Дону в уже существующую железнодорожную ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха.

Строительство железнодорожного моста россиянами / Петр Андрющенко

Россияне получат возможность перевозить продовольствие по железной дороге через Розовку – Мелитополь в Крым. Также это дает возможность транспортировки оснастки на север – в Донецк. Это позволит оккупантам решить проблему военной и гражданской логистики, а также снизит зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Какие пути откроет новое железнодорожное сообщение / Петр Андрющенко

Главное – отрезать логистику