Россия строит железную дорогу к Бердянску, но она уязвима для ударов ВСУ, - британская разведка

Россияне продолжают строить железную дорогу на временно оккупированных территориях Украины. В то же время это железнодорожное сообщение проходит через территорию, которую могут поражать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия.

Российский диктатор Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветки от Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины в Крым. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

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По словам Путина, новая линия в итоге должна достичь Севастополя и призвана обеспечить дублирование керченского моста. Первый завершенный участок железной дороги якобы возобновил доступ к Бердянску. Впрочем, в разведке отмечают, что существующая железная дорога проходит через территорию, которую могут поражать высокоточные ударные системы большой дальности.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка длиной почти 60 км строилась восемь месяцев.

Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка,

– говорится в отчете.

Вероятно, на данном этапе одной из главных целей новой ветки будет поддержка российской военной инфраструктуры в Мариуполе.

Что сейчас происходит во временно оккупированном Бердянске