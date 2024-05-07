У Зеленского сказали, что будет приоритетом для ВСУ в ближайшее время
Россияне вблизи временно оккупированного Мариуполя с 2023 года начали строительство железнодорожной линии. Есть предположение, что она может оказаться в зоне поражения, если Силы обороны Украины получат необходимое для этого оружие.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что железная дорога в Мариуполе может оказаться под угрозой уничтожения, если применить артиллерийский снаряд с дальностью 70 – 80 километров. Он добавил, что это было бы замечательно.
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Вооруженный потенциал
Михаил Подоляк отметил, что сейчас существенно увеличивают производство дронов Украина и страны Восточной Европы, которые присоединились к дроновой коалиции. Также возросли поставки дальнобойных средств для нашей страны.
Важно! Министерство обороны Украины в феврале 2024 года сообщило о создании коалиции дронов. Наши партнеры будут производить для нужд ВСУ тысячи БПЛА. Возглавили эту инициативу Великобритания и Латвия. Сейчас к коалиции присоединилось более 20 стран.
Советник главы Офиса Президента также отметил, что Украина юридически имеет полное право применять оружие для разрушения инфраструктур врага. Это касается и временно оккупированной территории нашего государства, и территории России.
Увеличивая вооруженные возможности количественно, мы сможем это все (российскую инфраструктуру – 24 Канал) уничтожать, но приоритетность той или иной цели будет определять Генеральный штаб,
– сказал он.
Новая железная дорога россиян: что известно
- Россия продолжает строительство железной дороги на временно оккупированных территориях Украины. Она пролегает через зону, которую могут атаковать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия.
- Россия более года строит железную дорогу возле Мариуполя. Буданов подтвердил, что этот процесс почти завершен.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне уже на финальной стадии строительства железной дороги. Уже в конце мая она может полноценно заработать.