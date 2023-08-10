Едкий дым и 100 гектаров могил: Россия сжигает и хоронит бойцов на месте, чтобы скрыть потери

Россия ежедневно теряет сотнями погибших своих военных на Востоке и на Юге Украины. Чтобы скрыть колоссальные потери, враги хоронят тела бойцов на оккупированных территориях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что командование оккупационных войск России совершает захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя остатки в Россию. Именно таким образом враг пытается скрыть реальные потери личного состава.

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Анна Маляр рассказала о двух местах, где россияне хоронят своих убитых военных.

Один из таких пунктов утилизации тел убитых россиян расположен вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Там, как сообщила Маляр, на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях.

По словам Маляр, местные жители ощущают характерный едкий дым уже долгое время.

Еще один морг оккупанты обустроили на территории оккупированной Чаплынской районной больницы в Херсонской области. Туда оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях.

Одна из локаций, по сообщению Маляра, имеет площадь до 100 гектаров.

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