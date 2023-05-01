Белый дом озвучил гигантские потери России у Бахмута

За несколько месяцев Россия потеряла под Бахмутом более 100 тысяч своих военных убитыми и ранеными.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что новые рассекреченные данные разведки указывают на то, что Россия потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Об этом он заявил 1 мая.

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Анонсированное наступление России закончилось огромными потерями под Бахмутом

По словам Кирби, с декабря Россия потеряла под Бахмутом 100 тысяч оккупантов. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.

В ноябре генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что за первые 8 месяцев полномасштабной войны Россия потеряла более 100 000 оккупантов убитыми или ранеными. Новые данные свидетельствуют о том, что потери России в последние месяцы резко ускорились.

Почти половина убитых – вагнеровцы

Кирби сказал, что почти половина убитых с декабря – это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них это заключенные, освобожденные из тюрьмы для того, чтобы отправить их на фронт. Американский чиновник отметил, что эти зеки-вагнеровцы были брошены в бой без достаточной боевой подготовки и какого-либо ощущения организационного командования и контроля.

США готовят новый пакет помощи для Украины

Между тем, Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передали Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники. Он добавил, что вскоре США предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи.

Россия ежедневно теряет все больше и больше военных