Белый дом озвучил гигантские потери России у Бахмута
За несколько месяцев Россия потеряла под Бахмутом более 100 тысяч своих военных убитыми и ранеными.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что новые рассекреченные данные разведки указывают на то, что Россия потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Об этом он заявил 1 мая.
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Анонсированное наступление России закончилось огромными потерями под Бахмутом
По словам Кирби, с декабря Россия потеряла под Бахмутом 100 тысяч оккупантов. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.
В ноябре генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что за первые 8 месяцев полномасштабной войны Россия потеряла более 100 000 оккупантов убитыми или ранеными. Новые данные свидетельствуют о том, что потери России в последние месяцы резко ускорились.
Почти половина убитых – вагнеровцы
Кирби сказал, что почти половина убитых с декабря – это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них это заключенные, освобожденные из тюрьмы для того, чтобы отправить их на фронт. Американский чиновник отметил, что эти зеки-вагнеровцы были брошены в бой без достаточной боевой подготовки и какого-либо ощущения организационного командования и контроля.
США готовят новый пакет помощи для Украины
Между тем, Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты передали Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники. Он добавил, что вскоре США предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи.
Россия ежедневно теряет все больше и больше военных
- Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 190 960 своих военных. Только за сутки 30 апреля защитники ликвидировали около 450 оккупантов.
- Больше всего потерь россиян под Бахмутом. Но, несмотря на это, российское командование бросает в бой новые штурмовые группы ЧВК "Вагнера", бойцов других частных компаний или десантников.
- Оккупанты пытаются взять город под свой контроль, но им не удается. Наши защитники мужественно удерживают оборону. Более того, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции.
- Руководитель вагнеровцев Пригожин даже поставил ультиматум российскому военному руководству. Он заявил, что если не решится вопрос с боеприпасами, то ЧВК "Вагнера" покинет Бахмут.