Россия убивает гражданских: еще 3 жителей Донбасса стали жертвами войны России против Украины
14 мая 2022 , 21:20Читати новину українською
Источник:телеграм Павла Кириленко
Россияне продолжают масштабное наступление в Донецкой области. К сожалению, вражеский огонь снова унес жизни мирных украинцев.
Российские оккупанты не прекращают активного наступления на территории Донецкой области. Враг совершает наступательные действия при поддержке авиации и артиллерии.
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Россия убивает мирных украинцев