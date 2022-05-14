Россия убивает гражданских: еще 3 жителей Донбасса стали жертвами войны России против Украины

14 мая 2022 , 21:20
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Источник:

телеграм Павла Кириленко

Россияне продолжают масштабное наступление в Донецкой области. К сожалению, вражеский огонь снова унес жизни мирных украинцев.

Российские оккупанты не прекращают активного наступления на территории Донецкой области. Враг совершает наступательные действия при поддержке авиации и артиллерии.

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Россия убивает мирных украинцев

 

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська