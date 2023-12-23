Сначала учишься управлять дронами, а потом служишь русской армии: как враг вербует молодежь в Крыму

Россияне пытаются зомбировать украинцев на временно оккупированных территориях, чтобы они работали против Сил обороны. Под прицелом врага, как ни странно, молодежь.

Эксперты отмечают, что оккупанты вербуют крымчан на курсы управления FPV-дронами. После окончания такого обучения ты в обязательном порядке становишься "добровольцем", который должен пойти на войну против Украины.

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Россия ищет молодежь для войны

Уточним, что происходит обучение при ячейках ДТСААФ – Всесоюзного Ордена Красного Знамени Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Это так называемая "оборонно-патриотическая общественная организация", созданная еще в СССР.

На временно оккупированных территориях враг продолжает вербовать молодежь на войну против Родины. В Крыму Россия производит набор на курсы оперирования FPV-дронами. Попасть на них можно только при согласии, что после окончания пойдешь "добровольцем" на захватническую войну против Украины,

– пишет Центр нацсопротивления.

Таким образом, российские оккупанты в очередной раз нарушают международное право, втягивая в войну против своих земляков людей с оккупированных территорий. "Россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", – пишут эксперты.

Что еще делают оккупанты

Центр национального сопротивления также отмечал, что захватчики на временно оккупированных территориях планируют создание машиностроительного концерна. Собственно, хотят они это сделать на базе захваченного и уничтоженного ими "Азовмаша", что в Мариуполе Донецкой области. Можно констатировать "мародерскую логистику мышления" врага.

Кроме того, Кремль начал формировать псевдодобровольческий батальон "Донецк". Пропагандисты декларируют, что в него вступают люди с оккупированных территорий. Однако на самом деле вступают в отряд россияне из Краснодарского края, и назвать его "добровольческим" нельзя потому, что бойцы являются контрактниками.

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Вместе с тем есть те, которые не дают россиянам спокойно жить на оккупированных территориях. В частности, это партизаны. В ЦНС сообщали недавно, что в Мелитополе Запорожской области взорвали грузовой поезд, курсировавший из Крыма. Вражеская так называемая "администрация" пыталась скрыть этот факт.