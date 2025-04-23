Россия ударила дронами-камикадзе по Марганцу: по меньшей мере 7 погибших
- Утром 23 апреля стало известно, что Россия ударила дроном-камикадзе по Марганцу Днепропетровской области.
- По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 – ранены.
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Враг ударил дроном-камикадзе по Марганцу.
Известно, что в результате вражеских действий есть погибшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу ОВА.
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Удар по Марганцу
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Сергей Лысак утром 23 апреля сообщил, что агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу.
По предварительным данным, есть жертвы. Так, погибли 7 человек.
Еще 6 человек получили ранения.
Глава Днепропетровской ОГА указал, что информацию уточняют.
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Напомним, что этой ночью враг также атаковал Харьков. Под прицелом врага были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
Утром 23 апреля враг снова ударил по Харькову. Терехов сообщил, что БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. Попадание произошло в технический этаж.