Россия ударила из авиации по интернату с пожилыми людьми в Судже: погибла женщина

Российская армия 11 января обстреляла Суджу в Курской области из авиации. В результате этого там погибла женщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексей Дмитрашковский в эфире национального маратона.

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Что известно об обстреле интерната в Судже россиянами

Известно, что российская армия обстреляла Суджу вечером 11 января управляемыми авиационными бомбами. На момент атаки в интернате находились гражданские люди.

Алексей Дмитрашковский отметил, что говорится о 2 авиационных ударах, в результате чего 1 женщина получила рваную рану руки. Утром 12 января эта женщина умерла.

Помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна, двери. На сегодня есть вопрос, куда перемещать людей, как согреть этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много тех, кто имеет инвалидность, болезнь Паркинсона, постинсультные граждане, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей сейчас очень тяжелое,

– отметил пресс-офицер.