В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на общественный транспорт

Херсон постоянно подвергается террору оккупантов. Враг цинично атакует гражданские машины и общественный транспорт в городе.

Вечером 6 января захватчики с дрона ударили по маршрутке в Корабельном районе города. Тогда два человека погибли и десятки получили ранения. Стало известно, что 20 января противник снова атаковал общественный транспорт, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МВА Романа Мрочко.

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Россияне ударили по автобусу

️В Днепровском районе города на автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Осколками от разбитого лобового стекла был ранен водитель. 56-летний мужчина сейчас госпитализирован. У него минно-взрывная травма и осколочные ранения.

К слову, недавно захватчики убили на Херсонщине волонтера Ирину Байраченко. Она получила тяжелые ранения во время вражеского обстрела и умерла в больнице. Женщина помогала бездомным животным, пожилым людям и украинским защитникам. Ей было 42 года. Без матери осталась дочь-школьница.