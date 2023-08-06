Атака по центру переливания крови в Харьковской области: назвали количество жертв и раненых

Россия накануне вечером ударила по центру переливания крови в Купянской общине на Харьковщине. Областная власть назвала количество раненых и погибших.

Еще вечером 5 августа Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты атаковали центр переливания крови управляемой авиационной бомбой, убили и ранили людей. Глава Харьковской ОГА уточнил о каком количестве жертв и раненых известно по состоянию на утро 6 августа.

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Что известно о последствиях атаки по центру переливания крови

Вчера (5 августа – 24 Канал) вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения,

– заявил чиновник.

По его данным, детали власти еще выясняют. Кроме того, Россия обстрелом в Купянске повредила дома, хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. В больнице с осколочными ранениями находится 55-летний мирный житель.

К сожалению, российские захватчики атаковали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, известно об атаке по:

селе Чернещина Изюмского района – там повреждены частные дома;

селе Подолы Купянского района – там вспыхнул лесной пожар;

Волчанске Чугуевского района – враг повредил здание мясокомбината;

селе Тимофеевка Богодуховского района – обстрелял здания перепелиной фермы.

Массированная атака по Украине 5 – 6 августа

Россия атаковала Украину вечером 5 августа. Владимир Зеленский рассказал, что Кремль ударил по "Мотор Сичи" и Хмельницкой области.

Воздушные силы ВСУ объяснили, что враг выпустил по Украине 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". Наши военные сбили 12 "Калибров", однако данные о "Кинжалах" не обнародовали.

Позже в ночь на 6 августа Россия ударила по Украине дронами-камикадзе Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – из акватории Черного моря, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту- 95МС из района Каспия. Наши военные сбили все 27 "Шахедов", 5 из 6 "Калибров", 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.