Россия ударила по Днепру ракетой: есть пострадавшие
Источник:Днепропетровская ОВА
Во вторник 2 апреля Россия снова атаковала Днепр ракетой. К сожалению, в результате вражеского удара есть пострадавшие. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому жителей города призывают быть осторожными.
Около 16:42 во время воздушной тревоги во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Враг выпустил по городу управляемую авиационную ракету.
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В результате обстрела есть раненые
В 17:00 в Днепропетровской ОГА сообщили, что в результате ракетной атаки на Днепр есть раненые. По предварительной информации, пострадали 5 человек, однако информацию еще стоит уточнить.
Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем,
– говорится в сообщении.
Отбой воздушной тревоги в области объявили в 17:13.
Впоследствии в ОВА сообщили, что повреждено одно из учебных заведений. К счастью, во время атаки все дети были в укрытии и никто не пострадал.
ОВА обратилась к жителям Днепра
Корреспондент 24 Канала сообщил, что после взрыва в городе мигал свет и возникли перебои с интернетом. Попутно в ОВА призвали не фотографировать и не публиковать последствия обстрела.
Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть,
– отметили в ОВА.
Напомним, что в ночь на 2 апреля россияне также атаковали город "Шахедами". Вследствие этого в городе вспыхнули 2 пожара.
Последствия ночной атаки "Шахедами" по Днепру
- Ночью 2 апреля россияне атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Силы ПВО уничтожили над областью 9 "Шахедов".
- Из-за падения обломков в областном центре возникли два пожара, которые оперативно потушили.
- Также в городе повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. К счастью, никто не пострадал.