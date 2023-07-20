Российские ракеты бьют по Китаю: для чего Путину хаос в Черном море и почему Си молчит

Россия объявила о том, что не будет продолжать действие так называемого зернового соглашения, а с 20 июля фактически пригрозила уничтожать иностранные корабли в Черном море. Украина ответила аналогично. В то же время оккупанты активизировали бомбардировку юга Украины и портов, которые там расположены.

Мишенями россиян стали на этот раз Одесса и Николаев. Кроме традиционных для себя целей – жилых кварталов, россияне бьют и по морским портам. Так, в результате ракетных обстрелов в ночь на 19 июля порт Черноморска (входит в Одесскую агломерацию или так называемую Большую Одессу) были уничтожены зерновые терминалы и сгорело более 60 000 тонн зерна, что предназначалось для Китая. 24 Канал анализирует, что же будет дальше, чего ждать от реакции Пекина и ждать ли вообще.

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Для чего Россия минирует Черное море и как реагирует Украина и Европа

Российская атака еще раз продемонстрировала цинизм и беспринципность врага, а также критическую зависимость Украины от поставок западных систем ПВО.

Пока противоракетный щит удалось создать над Киевом, но на Юге, который россияне обстреливают почти вплотную из акватории Черного моря и оккупированного Крыма, до сих пор есть слабые места. Чем Россия регулярно пользуется.

Для этого есть только одно решение – усилить военную помощь для Украины. Если их бомбят, мы должны предоставить больше систем ПВО. Если россияне используют дроны, мы должны предоставить средства, чтобы уничтожать эти дроны… Массивные атаки, произошедшие в течение этих 3 ночей, требуют от нас решительного ответа,

– глава европейской дипломатии Боррель реагирует на российские преступления единственно верным способом.

Параллельно с обстрелами Россия также дополнительно минирует Черное море, делая его опасным уже для всех – не только для себя и Украины, против которой ведет геноцидную войну, но и для Турции, Румынии, Болгарии и своей фактической союзницы Грузии.

Именно так, потому что русские морские мины не держатся какого-то одного места, а путешествуют себе по всему Черному морю и превращают его в сплошное минное поле.

При этом россияне очевидно забыли, что в эту игру могут играть двое. Забывашкам об этом напомнило Минобороны Украины, которое 20 июля заявило, что планирует зеркальные действия на российский демарш.

С 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения всеми соответствующими рисками,

– Минобороны Украины подвергает сомнению успешность российской торговли на крови.

Что означает китайское молчание

В результате российской атаки были уничтожены или существенно пострадали зерновые терминалы и портовая инфраструктура украинских и международных трейдеров Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

. Это кроме 30 миллионов долларов, что составляет цену сожженного россиянами зерна.

Российская атака на Одессу: смотрите видео

Уничтоженное россиянами зерно предназначалось для Китая как часть зерновой сделки, но из-за саботажа со стороны России вынуждено было задержаться в терминалах в украинских портах на 2 месяца, а затем было уничтожено ракетами России.

Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина, не только жизнь наших людей… В портах, атакованных сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия… Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии… В портовом терминале, пострадавшем этой ночью больше всего от российского террора, – хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай… То есть всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор, – президент Зеленский в обращении к нации 19 июля рассказывает об очередном российском преступлении.

Комбинированные ракетно-шахедные атаки юга Украины повторились в ночь на 20 июля. Россия обстреляла центр города Одессы и Николаева. Среди пострадавших объектов – здание генерального консульства Китая в Одессе.

Последствия попадания российской ракеты в Одессе / фото – Думская

Поскольку россияне обстреливали украинские города не только условно "высокоточными" ракетами "Калибр", но и устаревшими Х-22, которые вообще не "знают", что такое точность, но несут мощные разрушения, поэтому дипломатическому зданию КНР в Одессе очень повезло – оно потеряло только окна.

Дипломатическое сооружение КНР стало жертвой российского обстрела / фото – Думская

Результат мог быть куда страшнее. Это не предположение, ведь другая российская ракета попала в админздание в центре Одессы и почти полностью его разрушила. К сожалению, погиб 21-летний охранник.

Такое впечатление, что украинские дипломаты больше переживают за китайских коллег, чем сам Пекин:

В принципе, этого было бы вполне достаточно, чтобы китайская дипломатия заработала и выразила свою глубокую обеспокоенность по поводу военных преступлений России. Зато есть только общие фразы от официального представителя МИД КНР Мао Нин.

18 июля она проводила брифинг, на котором заявила о том, что "что Черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной", а КНР готова помочь своей дипломатией.

Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право,

– официальный представитель МИД КНР Мао Нин выступает "за все хорошее".

Интересно, думали ли о необходимости соблюдать предписания гуманитарного права, как это завещали уважаемые китайские дипломаты, российские военные преступники, когда обстреливали Одессу, Николаев и Черноморск?

Си теряет лицо? А как же "мирный план"

Такая слабая позиция объясняется глубоким сотрудничеством КНР и России. Китай по дешевке скупает у россиян энергоносители. А вместо этого присылает свои промтовары, в частности, и товары двойного назначения (ныне поток последних снизился из-за опасений вторичных санкций, но не прекратился).

В последнее время две страны постоянно проводят военные учения (в 2022 году был зафиксирован новый рекорд – 6, 5 – если считать после большого вторжения России в Украину), вскоре состоятся очередные учения "Север. Взаимодействие-2023", а в июне КНР и Россия провели совместное воздушное патрулирование Японского и Восточно-Китайского морей.



Совместные учения России и Китая / фото российского минобороны

При этом Россия своими действиями подвергает сомнению авторитет китайского диктатора Си Цзиньпина. Речь, в частности, и о так называемом "мирном плане Китая". Напомним, что "зерновое соглашение" было его частью.

Так, 9-й пункт "Мирного плана" от Си предусматривал гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы". Россия же отказалась от этих гарантий и обещает атаковать мирные корабли в Черном море.

Что говорит господин Си? Пока молчит (и теряет лицо). Но интересно, что "молчит" и рынок зерна. И это уже хорошие новости.

Россия блефует

Выход России из "зернового соглашения" вызвал лишь незначительную панику. Об истерике уровня мая 2022 года речь не идет вообще. А потом довольно быстро нашелся баланс, а именно низкие цены на зерно были главным достижением "Черноморской зерновой инициативы", если рассматривать глобальный контекст.

Очевидно, рынок считает путинскую аферу блефом и не верит в конец "зернового соглашения". Сама же Россия, вопреки заявлениям Путина, хоть и делает все, чтобы вывести прямого конкурента с рынка, не сможет полноценно посылать зерно в Африку и тот же Китай (без SWIFT и системы страхования это очень проблематично).

И об этом российскому диктатору, живущему в собственном мире, будут постоянно напоминать. Как законы экономики, так и конкретные люди.

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Впереди у Путина саммит "Россия – Африка" 27 – 28 июля в Санкт-Петербурге и саммит БРИКС (не виртуальный). Где-то посредине между этими событиями должна состояться личная встреча с Эрдоганом. На каждом из этих мероприятий Путина будут "макать" лицом в продукты его жизнедеятельности. И делать это будет не "коллективный запад", а "Глобальный Юг".

Согласно оценкам ООН, сейчас в Африке от нехватки пищи страдают около 50 миллионов человек. Об их судьбе и роли России Путину обязательно напомнят.

Возможно, на каком-то из этапов глава Китая Си Цзиньпин вспомнит, что вообще-то претендует на роль мирового лидера, а потому заговорит и будет действовать жестко и поставит российского вассала на место.