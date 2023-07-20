Российские ракеты бьют по Китаю: для чего Путину хаос в Черном море и почему Си молчит

20 июля 2023, 21:00
Читати новину українською

Россия объявила о том, что не будет продолжать действие так называемого зернового соглашения, а с 20 июля фактически пригрозила уничтожать иностранные корабли в Черном море. Украина ответила аналогично. В то же время оккупанты активизировали бомбардировку юга Украины и портов, которые там расположены.

Мишенями россиян стали на этот раз Одесса и Николаев. Кроме традиционных для себя целей –  жилых кварталов, россияне бьют и по морским портам. Так, в результате ракетных обстрелов в ночь на 19 июля порт Черноморска (входит в Одесскую агломерацию или так называемую Большую Одессу) были уничтожены зерновые терминалы и сгорело более 60 000 тонн зерна, что предназначалось для Китая. 24 Канал анализирует, что же будет дальше, чего ждать от реакции Пекина и ждать ли вообще.

К теме Россия атаковала консульство Китая: в МИД впервые отреагировали на обстрел

Для чего Россия минирует Черное море и как реагирует Украина и Европа

Российская атака еще раз продемонстрировала цинизм и беспринципность врага, а также критическую зависимость Украины от поставок западных систем ПВО.

Пока противоракетный щит удалось создать над Киевом, но на Юге, который россияне обстреливают почти вплотную из акватории Черного моря и оккупированного Крыма, до сих пор есть слабые места. Чем Россия регулярно пользуется.

Для этого есть только одно решение – усилить военную помощь для Украины. Если их бомбят, мы должны предоставить больше систем ПВО. Если россияне используют дроны, мы должны предоставить средства, чтобы уничтожать эти дроны…  Массивные атаки, произошедшие в течение этих 3 ночей, требуют от нас решительного ответа,
– глава европейской дипломатии Боррель реагирует на российские преступления единственно верным способом.

Параллельно с обстрелами Россия также дополнительно минирует Черное море, делая его опасным уже для всех – не только для себя и Украины, против которой ведет геноцидную войну, но и для Турции, Румынии, Болгарии и своей фактической союзницы Грузии.

Именно так, потому что русские морские мины не держатся какого-то одного места, а путешествуют себе по всему Черному морю и превращают его в сплошное минное поле.

При этом россияне очевидно забыли, что в эту игру могут играть двое. Забывашкам об этом напомнило Минобороны Украины, которое 20 июля заявило, что планирует зеркальные действия на российский демарш.

С 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения всеми соответствующими рисками,
Минобороны Украины подвергает сомнению успешность российской торговли на крови. 

Что означает китайское молчание

Обратите внимание! В результате российской атаки были уничтожены или существенно пострадали зерновые терминалы и портовая инфраструктура украинских и международных трейдеров Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов. Это кроме 30 миллионов долларов, что составляет цену сожженного россиянами зерна.

Российская атака на Одессу: смотрите видео

 

Уничтоженное россиянами зерно предназначалось для Китая как часть зерновой сделки, но из-за саботажа со стороны России вынуждено было задержаться в терминалах в украинских портах на 2 месяца, а затем было уничтожено ракетами России.

Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина, не только жизнь наших людей… В портах, атакованных сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия… Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии… В портовом терминале, пострадавшем этой ночью больше всего от российского террора, – хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай… То есть всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор, –  президент Зеленский в обращении к нации 19 июля рассказывает об очередном российском преступлении.

Комбинированные ракетно-шахедные атаки юга Украины повторились в ночь на 20 июля. Россия обстреляла центр города Одессы и Николаева. Среди пострадавших объектов –  здание генерального консульства Китая в Одессе.

Последствия попадания российской ракеты в Одессе / фото – Думская 

Поскольку россияне обстреливали украинские города не только условно "высокоточными" ракетами "Калибр", но и устаревшими Х-22, которые вообще не "знают", что такое точность, но несут мощные разрушения, поэтому дипломатическому зданию КНР в Одессе очень повезло – оно потеряло только окна.

Дипломатическое сооружение КНР стало жертвой российского обстрела / фото – Думская 

Результат мог быть куда страшнее. Это не предположение, ведь другая российская ракета попала в админздание в центре Одессы и почти полностью его разрушила. К сожалению, погиб 21-летний охранник.

Такое впечатление, что украинские дипломаты больше переживают за китайских коллег, чем сам Пекин:

В принципе, этого было бы вполне достаточно, чтобы китайская дипломатия заработала и выразила свою глубокую обеспокоенность по поводу военных преступлений России. Зато есть только общие фразы от официального представителя МИД КНР Мао Нин.

18 июля она проводила брифинг, на котором заявила о том, что "что Черноморская зерновая инициатива и дальше будет сбалансированной и полностью реализованной", а КНР готова помочь своей дипломатией.

Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право,
  официальный представитель МИД КНР Мао Нин выступает "за все хорошее".

Интересно, думали ли о необходимости соблюдать предписания гуманитарного права, как это завещали уважаемые китайские дипломаты, российские военные преступники, когда обстреливали Одессу, Николаев и Черноморск?

Си теряет лицо? А как же "мирный план"

Такая слабая позиция объясняется глубоким сотрудничеством КНР и России. Китай по дешевке скупает у россиян энергоносители. А вместо этого присылает свои промтовары, в частности, и товары двойного назначения (ныне поток последних снизился из-за опасений вторичных санкций, но не прекратился).

В последнее время две страны постоянно проводят военные учения (в 2022 году был зафиксирован новый рекорд –  6, 5 – если считать  после большого вторжения России в Украину), вскоре состоятся очередные учения  "Север. Взаимодействие-2023", а в июне КНР и Россия провели совместное воздушное патрулирование Японского и Восточно-Китайского морей.


Совместные учения России и Китая / фото российского минобороны

При этом Россия своими действиями подвергает сомнению авторитет китайского диктатора Си Цзиньпина. Речь, в частности, и о так называемом "мирном плане Китая". Напомним, что "зерновое соглашение" было его частью.

Важно! Так, 9-й пункт "Мирного плана" от Си предусматривал гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы". Россия же отказалась от этих гарантий и обещает атаковать мирные корабли в Черном море.

Что говорит господин Си? Пока молчит (и теряет лицо). Но интересно, что "молчит" и рынок зерна. И это уже хорошие новости.

Россия блефует

Выход России из "зернового соглашения" вызвал лишь незначительную панику. Об истерике уровня мая 2022 года речь не идет вообще. А потом довольно быстро нашелся баланс, а именно низкие цены на зерно были главным достижением "Черноморской зерновой инициативы", если рассматривать глобальный контекст.

Очевидно, рынок считает путинскую аферу блефом и не верит в конец "зернового соглашения". Сама же Россия, вопреки заявлениям Путина, хоть и делает все, чтобы вывести прямого конкурента с рынка, не сможет полноценно посылать зерно в Африку и тот же Китай (без SWIFT и системы страхования это очень проблематично).

И об этом российскому диктатору, живущему в собственном мире, будут постоянно напоминать. Как законы экономики, так и конкретные люди.

К теме Сможет ли Турция возобновить зерновое соглашение

Впереди у Путина саммит "Россия – Африка" 27 –  28 июля в Санкт-Петербурге и саммит БРИКС (не виртуальный). Где-то посредине между этими событиями должна состояться личная встреча с Эрдоганом. На каждом из этих мероприятий Путина будут "макать" лицом в продукты его жизнедеятельности. И делать это будет не "коллективный запад", а "Глобальный Юг".

Обратите внимание! Согласно оценкам ООН, сейчас в Африке от нехватки пищи страдают около 50 миллионов человек. Об их судьбе и роли России Путину обязательно напомнят.

Возможно, на каком-то из этапов глава Китая Си Цзиньпин вспомнит, что вообще-то претендует на роль мирового лидера, а потому заговорит и будет действовать жестко и поставит российского вассала на место.

Автор: Костянтин Довгань