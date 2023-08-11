"Бородтые вооруженные дети и иностранные наемники": как в России реагируют на удар по гостинице в Запорожье

Россия 10 августа цинично ударила по гостинице Reikartz в Запорожье. Российская пропаганда не признает, что целью стал гражданский объект, поэтому там придумали сразу несколько оправданий ракетной атаки.

Россияне не просто бьют по гражданской инфраструктуре Украины и убивают мирных людей, но и радуются этому. В сети "гуляют" сообщения как российских СМИ, так и обычных россиян о радости от удара по наемникам, которые дислоцировались в отеле Reikartz, передает 24 Канал.

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Наемники в отеле

В значительной части российских сообщений об ударе по гостинице в Запорожье говорится, что там дислоцировались наемники. Правда, россияне так и не определили, будь то украинские или иностранные солдаты.



Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов

Здесь речь идет об иностранных наемниках, которые, по информации российской пропаганды, дислоцировались в гостинице Запорожья, однако есть и сообщения о том, что там находились "украинские бандформирования".

Кроме этого, пропагандисты злорадствуют, что ПВО "проспала" пуски и не смогла ни сбить ракеты, ни предупредить жителей отеля.



Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов

Россияне уже не в первый раз повторяют тезис о военных НАТО, которые воюют в Украине. Очевидно, там не могут поверить, что второй армии мира противостоят именно украинские военные.

В то же время, не все российские издания смогли выбрать что-то одно между украинскими военнослужащими и иностранными наемниками, поэтому написали, что у Reikartz были и те, и те.





Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов

Особенно оригинальные россияне придумали, что в запорожской гостинице находились иностранные наемники, но под прикрытием миссии ООН.

Согласно полету фантазии россиян, там находились "бородатые дети, вооруженные до зубов".





Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов

Чтобы оправдать свой удар по гражданской инфраструктуре Запорожья, жители России также придумали, что там ремонтировали технику для ВСУ.



Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов

Россияне радуются своему циничному удару и называют его "красивым". Опять же жители болот убеждены, что точно уничтожили там хоть каких-то мифических наемников.



Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов

Кроме этого, они так радуются возможности уничтожать мирный прифронтовый город, что не могут прийти к согласию о том, какой ракетой ударили по гостинице. В сообщениях выше говорилось об "Искандере", но некоторые сообщали и о "Кинжалах".



Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов

Россия еще раз цинично ударила по Запорожью