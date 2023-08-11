"Бородтые вооруженные дети и иностранные наемники": как в России реагируют на удар по гостинице в Запорожье
Россия 10 августа цинично ударила по гостинице Reikartz в Запорожье. Российская пропаганда не признает, что целью стал гражданский объект, поэтому там придумали сразу несколько оправданий ракетной атаки.
Россияне не просто бьют по гражданской инфраструктуре Украины и убивают мирных людей, но и радуются этому. В сети "гуляют" сообщения как российских СМИ, так и обычных россиян о радости от удара по наемникам, которые дислоцировались в отеле Reikartz, передает 24 Канал.
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Наемники в отеле
В значительной части российских сообщений об ударе по гостинице в Запорожье говорится, что там дислоцировались наемники. Правда, россияне так и не определили, будь то украинские или иностранные солдаты.
Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов
Здесь речь идет об иностранных наемниках, которые, по информации российской пропаганды, дислоцировались в гостинице Запорожья, однако есть и сообщения о том, что там находились "украинские бандформирования".
Кроме этого, пропагандисты злорадствуют, что ПВО "проспала" пуски и не смогла ни сбить ракеты, ни предупредить жителей отеля.
Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов
Россияне уже не в первый раз повторяют тезис о военных НАТО, которые воюют в Украине. Очевидно, там не могут поверить, что второй армии мира противостоят именно украинские военные.
В то же время, не все российские издания смогли выбрать что-то одно между украинскими военнослужащими и иностранными наемниками, поэтому написали, что у Reikartz были и те, и те.
Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов
Особенно оригинальные россияне придумали, что в запорожской гостинице находились иностранные наемники, но под прикрытием миссии ООН.
Согласно полету фантазии россиян, там находились "бородатые дети, вооруженные до зубов".
Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов
Чтобы оправдать свой удар по гражданской инфраструктуре Запорожья, жители России также придумали, что там ремонтировали технику для ВСУ.
Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов
Россияне радуются своему циничному удару и называют его "красивым". Опять же жители болот убеждены, что точно уничтожили там хоть каких-то мифических наемников.
Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов
Кроме этого, они так радуются возможности уничтожать мирный прифронтовый город, что не могут прийти к согласию о том, какой ракетой ударили по гостинице. В сообщениях выше говорилось об "Искандере", но некоторые сообщали и о "Кинжалах".
Скриншот российского издания / фото из телеграмм-каналов
Россия еще раз цинично ударила по Запорожью
- По имеющимся данным, воздушная тревога в Запорожской области прозвучала в 19.17. Тогда же предупреждали, что существует опасность с Юга. А уже через несколько минут поступило сообщение о том, что в областном центре раздался взрыв. Враг попал в отель Reikartz.
- Фанат "русского мира" Владимир Рогов признал, что Россия ударила по гостинице в Запорожье. В то же время, коллаборант неудачно попытался оббелить страну-агрессорку, использовав клише из кремлевской методички. Он нагло соврал, что гостиница якобы была базой для ВСУ, добровольцев, "нацистов" и "иностранных наемников" Другие кремлевские пропагандисты заявили, что в здании базировался "Иностранный легион".
- В то же время оказалось, что в гостинице действовал дневной детский лагерь. Он работает ежедневно до 18 часов, а обстрел начался в 19:00. Ранее мы писали о том, что программа в запорожском детском лагере 10 августа закончилась раньше, поэтому родители успели забрать детей.
- Выяснилось, что именно этой гостиницей часто пользовались представители ООН. Они и отреагировали на ракетный террор, которую осуществила Россия. В заявлении говорится, что гостиницу Reikartz использовали сотрудники ООН и другие гуманитарные организации, чтобы помогать жителям Запорожья. Кроме этого, там также останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда приезжал в Запорожье.