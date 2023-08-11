Росіяни не просто б'ють по цивільній інфраструктурі України та вбивають мирних людей, а й радіють цьому. У мережі "гуляють" повідомлення як російських ЗМІ, так і звичайних росіян про радість від удару по найманцях, які дислокувалися у готелі Reikartz, передає 24 Канал.

Дивіться також Свист ракети і дитячий крик: очевидець показав моторошне відео прильоту по готелю у Запоріжжі

Найманці в готелі

У значній частині російських повідомлень про удар по готелю в Запоріжжі йдеться про те, що там дислокувалися найманці. Щоправда, росіяни так і не визначили, чи то українські чи іноземні солдати.



Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів

Тут йдеться про іноземних найманців, які, за інформацією російської пропаганди, дислокувалися у готелі Запоріжжя, однак також є й повідомлення про те, що там перебували "українські бандформування".

Крім цього, пропагандисти зловтішаються, що ППО "проспала" пуски та не змогла ні збити раети, ні попередити жителів готелю.



Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів

Росіяни вже не вперше повторюють тезу про військових НАТО, які воюють в Україні. Вочевидь, там не можуть повірити, що "другій армії світу" протистоять саме українські військові.

Водночас не всі російські видання змогли вибрати щось одне між українськими військовослужбовцями та іноземними найманцями, тому написали, що у Reikartz були і ті, і ті.





Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів

Особливо оригінальні росіяни вигадали, що у запорізькому готелі перебували іноземні найманці, але під прикриттям місії ООН.

Згідно з польотом фантазії росіян, там перебували "бородаті діти, озброєні до зубів".





Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів

Для того, щоб виправдати свій удар по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, жителі Росії також вигадали, що там ремонтували техніку для ЗСУ.



Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів

Росіяни тішаться своєму цинічному удару та називають його "красивим". Знову ж таки жителі боліт переконані, що точно знищили там хоч якихось міфічних найманців.



Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів

Крім цього, вони так радіють можливості нищити мирне прифронтове місто, що не можуть дійти згоди у тому, якою ракетою вдарили по готелю. У повідомленнях вище йшлося про "Іскандер", але дехто повідомляв і про "Кинджали".



Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів

Росія вкотре цинічно вдарила по Запоріжжю