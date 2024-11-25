Удар по центральной части Харькова: возросло количество пострадавших
Россия не прекращает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Харьков.
Утром 25 ноября Россия ударила по центральной части Харькова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА.
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Что известно о пострадавших
Олег Синегубов рассказал детали удара по Харькову. По его словам, есть по меньшей мере 13 пострадавших в результате российского обстрела.
Кроме этого, госпитализировали 9 человек. Сейчас последствия удара уточняют, количество пострадавших может увеличиваться.
Известно, что в результате обстрела на одной из улиц возник пожар. Впоследствии мэр города Игорь Терехов уточнил, что попадание было в район плотной жилой застройки.
Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили,
– говорится в сообщении.
На месте работают все необходимые экстренные службы. Россия постоянно атакует мирные украинские города. Часто целями ударов врага становятся именно гражданские объекты.
Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.