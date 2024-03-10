Ночная тревога в Киевской области была дважды: в ОВА рассказали о последствиях атаки "Шахедами"
Источник:Руслан Кравченко
В ночь на 10 марта российские оккупанты запускали по территории Украины ударные дроны-камикадзе. В Киевской области воздушную тревогу объявляли дважды, она длилась более трех часов.
Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют.
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В одном из населенных пунктов в частном доме взрывной волной были повреждены окна на втором этаже. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.
Обращаюсь к каждому жителю области – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Во время опасности находитесь в укрытиях,
– подчеркнул Кравченко.
Атака на Украину 10 марта: главное
- Ночью российские захватчики атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Украинская противовоздушная оборона мощно отработала. Почти все дроны-камикадзе удалось сбить. Однако, к сожалению, не обошлось без вражеских попаданий.
- Россияне запустили несколько групп "Шахедов". Взрывы раздавались в Николаевской и Одесской областях. По вражеским дронам работали защитники неба. Впоследствии россияне запустили ракеты в Харьковскую область. Уже через несколько минут там раздались взрывы. Далее последовали повторные взрывы в Одесской области. Через некоторое время – снова. Также было шумно в Винницкой и Хмельницкой областях. Ночью враг атаковал 10 областей нашего государства.
- Ночью против 10 марта оккупанты запустили по нашему государству 39 дронов-камикадзе. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 35 воздушных целей.
- Подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов. "Шахеды" заходили и из акватории моря, и из временно оккупированной части Херсонской области. Враг в который раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам противовоздушной обороны.