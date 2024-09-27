"Шахед" нырнул в Днепр после атаки по Киеву: бойцы ГСЧС достали из реки обломки вражеского БПЛА
Источник:ГСЧС
Спасатели сообщили, что после одной из атак по Киеву обломки беспилотника упали в Днепр. Поэтому саперам пришлось провести настоящую поисковую операцию на глубине.
Предположительно, речь о "Шахедах", которыми враг часто атакует столицу. У ГСЧС призвали быть осмотрительными, ведь доставать самостоятельно такое оружие очень опасно.
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ГСЧС достали обломки БПЛА из Днепра
После очередного удара по Киеву водолазы-саперы достали из Днепра обломки вражеского беспилотника. Работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут нести потенциальную угрозу. Профессиональные саперы оперативно обследовали акваторию водоема и на глубине 12 метров, в 60 метрах от берега, нашли обломки российского БПЛА,
– говорится в сообщении.
Обломки дрона, который достали из Днепра / Фото ГСЧС
Конечно же, спасатели попросили не снимать на видео моменты падения ракет или беспилотников. В этом случае следует немедленно вызвать Службу спасения по номеру "101", а самому быть в безопасном месте.
"Не приближайтесь к месту падения и не прикасайтесь к обломкам: такие объекты могут скрывать опасность и требуют профессионального обезвреживания. Берегите себя!" – призвали специалисты.
Важно! Кроме "Шахедов", оккупанты используют и "Герберы". Эксперты говорят, что эти дроны кружат, пытаясь определить места расположения украинских ЗРК. По БПЛА работают мобильные группы. Подробно о "Герберах", которые сначала называли пенопластовыми дронами, мы писали здесь.