"До сих пор не знали ни характеристик, ни вида": чем "Циркон" отличается от крылатых ракет

Россияне уже второй раз нанесли удар по Киеву, предположительно, гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Украинская ПВО справилась с целями, однако обломки нанесли немалый ущерб.

В то же время теперь украинские специалисты смогут детально исследовать остатки ракеты, которые остались. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Главное здесь Морской "Кинжал": что известно о российских ракетах "Циркон", которыми могли ударить по Киеву

Наши специалисты попытаются узнать, какие элементы есть внутри ракеты "Циркон" и насколько она соответствует тактико-тактическим характеристикам, о которых отмечают оккупанты.

До сих пор не знали ни характеристик, ни вида. Даже то, что мы видели – это или плохое видео, или рисунки российской пропаганды. Были определенные сведения об испытании этих ракет, но четкой и подтвержденной информации нет,

– отметил авиационный эксперт.

Теперь же по обломкам, которые остались в довольно больших размерах, можно вполне исследовать "Циркон". Ведь во время первого удара остались только маленькие фрагменты.

Какая разница между баллистикой и крылатыми ракетами

По словам эксперта по авиации, когда с кораблей, стратегической и тактической авиации происходит запуск ракет, например Х-101 или Х-555, которые имеют приблизительную скорость 800 километров в час, Украина может медленно отработать по ним и понять, откуда они летят и по какой траектории.

Также если говорить о баллистике, например "Искандеры", С-300 и С-400, Силы обороны имеют больше времени, чтобы радиоэлектронная разведка, которая сканирует пространство, смогла получить информацию о развертывании какой-то вражеской пусковой установки и на подлете уничтожила цель.

В то же время баллистические ракеты "Циркон" долетают за считанные минуты и украинские воины имеют мало времени на подготовку. Однако есть противодействие – системы Patriot, которые позволяют сбивать эти ракеты. Но лучше всего по гиперзвуковым ракетам было бы работать системой THAAD, которая сбивает баллистику на высоте более 100 километров.

Это такой вызов для наших западных партнеров. Систему THAAD Украина просила у Соединенных Штатов еще до начала того, как мы начали говорить о Patriot. Думаю, что США было бы интересно испытать ее, видя, что в последнее время Россия активизировала дорогие ракеты. Нашим дипломатам нужно объяснять, почему в Украине должна быть мощная ПВО и для того, чтобы российские ракеты даже на 39 секунд не залетали на территорию Польши,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Из каких систем происходит запуск

Как отметил эксперт по авиации, Воздушные силы сообщили, что запуск гиперзвуковых ракет состоялся из Крыма. На полуострове есть стационарная система "Бастион", которая строилась для запуска ракет "Оникс" и "Циркон". Поэтому, вполне вероятно, что именно с этой установки россияне запустили ракеты по Киеву.

Системы Patriot, которые предоставили Украине партнеры, хорошо сбивают как "Циркон", так и "Кинжалы". Однако возникают огромные сомнения относительно заявленной россиянами скорости в 11 000 километров в час.

Все-таки разрабатывал эту ракету, как и "Кинжал", один и тот же исследовательский институт. Большинство ученых которого находятся в тюрьме из-за "измены Родине". Скоро сможем получить больше подробной информации и уже тогда утвердительно рассказать об этой ракете,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Обстрел Киева 25 марта: коротко