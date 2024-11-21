Россия ударила по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Кривой Рог.

Днем 21 ноября Россия атаковала Кривой Рог, там есть значительное количество пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

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Сколько людей пострадало

В результате атаки известно о 17 пострадавших в Кривом Роге. Среди потерпевших по меньшей мере одна раненая, 38-летняя женщина, в тяжелом состоянии – она получила резаные раны головы.

Кроме этого, среди них двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте.

В общем госпитализированы 10 человек,

– говорится в сообщении.

Утром 21 ноября Россия поднимала бомбардировщик Ту-95МС и запускала ракеты по Украине. В частности, взрывы прогремели в Днепре и на Полтавщине.

Кроме этого, известно, что Россия запустила по Украине межконтинентальную ракету из Астраханской области. Предполагают, что ее запустили с ракетного полигона Капустин Яр. Расстояние от Днепра до Капустиного Яра 893 километра.