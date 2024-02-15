Большое чудо, что нет жертв, – Садовый рассказал детали атаки России на Львов
Утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, били по Львову. Есть попадание в объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
В результате атаки есть раненые, которые получили помощь на месте. Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
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"Есть попадание в объект инфраструктуры. Эта беда, которую сегодня нанесли – это результат ударной волны. Это большое чудо, что нет человеческих жертв. Есть раненые. Люди получили повреждения, но получили помощь на месте", – рассказал он.
Перекрытие улиц во Львове
Есть информация, что во Львове перекрыли движение по определенным улицам. Андрей Садовый отметил, что продолжаются оперативно-следственные действия, поэтому перекрытия есть, но не критические.
Конечно, продолжаются оперативно-следственные действия. Есть определенные перекрытия. Они не являются критическими. Вообще "закупоренность" ощущается в районе Стрыйской, Научной. Но это самая маленькая беда, которая только может быть,
– сказал мэр.
Атака на Львов: главное
- В четверг, 15 февраля, примерно в 6 часов утра российские захватчики атаковали Львов ракетами. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры. Там вспыхнул пожар.
- Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что часть окон выбило взрывной волной в 16 жилых домах по улице Научной. Там повреждены машины, припаркованные рядом.
- По меньшей мере три человека получили ранения. Козицкий сообщил, что мужчина и женщина, живущие в домах на Научной, получили резаные раны. Им помогли на месте. Еще у одного мужчины – гематома надбровного участка. Его госпитализировали. Пострадавший также жил в одном из домов, поврежденных взрывной волной.
- Также задело школу. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что, по предварительной информации, на Львов летело более 10 ракет.
- После атаки во Львове перекрыли несколько улиц для движения транспорта. В частности, на улице Научной движение автомобилей будет временно приостановлено. Это нужно, чтобы ликвидировать последствия российских обстрелов.