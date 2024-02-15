Большое чудо, что нет жертв, – Садовый рассказал детали атаки России на Львов

Утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, били по Львову. Есть попадание в объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

В результате атаки есть раненые, которые получили помощь на месте. Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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"Есть попадание в объект инфраструктуры. Эта беда, которую сегодня нанесли – это результат ударной волны. Это большое чудо, что нет человеческих жертв. Есть раненые. Люди получили повреждения, но получили помощь на месте", – рассказал он.

Перекрытие улиц во Львове

Есть информация, что во Львове перекрыли движение по определенным улицам. Андрей Садовый отметил, что продолжаются оперативно-следственные действия, поэтому перекрытия есть, но не критические.

Конечно, продолжаются оперативно-следственные действия. Есть определенные перекрытия. Они не являются критическими. Вообще "закупоренность" ощущается в районе Стрыйской, Научной. Но это самая маленькая беда, которая только может быть,

– сказал мэр.

Атака на Львов: главное