Только две причины: зачем россияне бьют по пустому острову Змеиный
В ночь на 30 июля россияне с помощью тактической авиации сбросили две авиабомбы на остров Змеиный. Враг мог иметь для этого только две цели.
Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас на острове Змеиный нет важных военных целей.
К теме Враг попытался "совершить вылазку" в сторону Змеиного и забросил туда 2 авиабомбы
Причины удара по Змеиному
Мусиенко убежден, что оккупанты пытались бомбить остров Змеиный только для того, чтобы:
- Проверить готовность украинских средств ПВО к уничтожению воздушных целей;
- Продемонстрировать готовность к так называемой блокаде.
Сейчас это пустой кусочек земли, который важен и символичен для нас. Но у него там нет ничего и никого. Здесь нельзя иначе объяснить по военной целесообразности, кроме этих двух причин,
– заметил военный эксперт.
Мусиенко о попытке врага бомбить Змеиный: смотрите видео
Россия сбросила две авиабомбы на Змеиный
- Ночью 30 июля российская армия атаковала остров Змеиный. С помощью тактической авиации в Черном море враг сбросил в районе острова две авиабомбы неустановленного образца. Это уже третья за месяц попытка врага атаковать остров.
- Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас в Черном море утихает шторм. Это позволяет армии России снова развернуть свои корабельные группировки, которые в основном направлены на сбор разведывательных данных.
- Она отметила, что в ночь на 30 июля оккупанты снова "совершили вылазку" в сторону острова Змеиный и пытались осуществить его бомбардировку. Был зафиксирован подрыв двух авиабомб неизвестного происхождения.
- Заметим, что 13 июля российские оккупанты сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный. Как объясняла Гуменюк, российские атаки в этом районе могут быть связаны с "зерновым соглашением".