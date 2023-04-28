Россияне радуются, а рейтинги Путина растут, – политолог жестко прокомментировал атаку по Умани

В ночь на 28 апреля россияне цинично обстреляли ракетами Умань и Днепропетровщину. Этот очередной террористический акт должен повлиять на решение о полной мировой изоляции страны-агрессора как в политическом, так и в бизнес смысле.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк. Он назвал цель возобновления жестоких обстрелов россиян.

Подробнее Детей невозможно узнать, судьба их родителей неизвестна, – Зеленский рассказал об обстреле Умани

"Попытка посеять страх, попытка подкрепить ненависть, потому что их население от этого только радуется, только получает положительную эмоцию, рейтинги Путина от этого растут. Отсутствие реальных побед на поле боя они пытаются подменить столь длительными террористическими актами", – прокомментировал Давидюк.

Россияне терроризируют украинцев от собственной немощности

Поскольку россияне за зиму не смогли взять ни один украинский город и заставить Киев прибегнуть к "китайскому" или другому мирному плану, теперь они просто совершают террористические атаки по Украине.

Давидюк убежден, что под давлением украинского контрнаступления россияне будут продолжать обстреливать мирное население от безысходности. Поэтому Украине нужно все больше систем ПВО, не только в столице и там, где находятся военные объекты и объекты власти, но и везде, где живет мирное население.

Давидюк жестко прошелся по всем, кто финансирует ракетные обстрелы России: смотреть видео

Россия должна оказаться в полной изоляции

Россияне кричат, что в Украине ограничивают права московского патриархата, политиков ОПЗЖ. Они называют украинцев фашистами, хотя Умань, куда попала российская ракета, является родиной мирового хасидизма, на могилу цадика Нахмана приезжают хасиды со всего мира десятками тысяч ежегодно.

Сегодня это святое место обстреляли россияне. Тогда вопрос: Кто такие фашисты? И не повторяются ли именно эти антиукраинские, антиеврейские издевательства, которые сегодня ведет режим Путина?,

– заметил политолог.

Логический вопрос у него возникает и к Эммануэлю Макрону и подобным политикам, которые пытаются найти мирный путь, сохранить лицо России и т.д. Им и всем брендам, до сих пор не вышедшим из рынка России, стоит пообщаться с семьями погибших.

Эти компании ссылаются на то, что они "защищают" несколько десятков своих сотрудников в России.

Поэтому там платят миллионные, миллиардные налоги, поддерживают их бюджет, наполняют их экономику, чтобы Путин потом эти деньги тратил на ракеты и убивал людей. Они переживают за 60 человек, а в Умани 15 погибших, то есть за несколько вечеров убьют такое же количество людей, которое они там "защищают",

– подчеркнул Давидюк.

Он убежден, что мир должен зажать Россию в тиски мировой изоляции во всех смыслах, "делать все, чтобы они, как нищие ходили по миру и не знали, что делать".

Что известно о ракетных обстрелах 28 апреля