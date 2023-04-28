Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він назвав мету поновлення жорстоких обстрілів росіян.

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"Спроба посіяти страх, спроба підкріпити ненависть, бо їхнє населення від цього лише радіє, тільки здобуває позитивну емоцію, рейтинги Путіна від цього ростуть. Відсутність реальних перемог на полі бою вони намагаються підмінити такими тривалими терористичними актами", – прокоментував Давидюк.

Росіяни тероризують українців від власної немічності

Оскільки росіяни за зиму не змогли взяти жодне з українських міст, примусити Київ вдатися до "китайського" чи іншого мирного плану, тепер вони просто вчиняють терористичні атаки по Україні.

Давидюк переконаний, що під тиском українського контрнаступу росіяни продовжуватимуть обстрілювати мирне населення від безвиході. Тому Україна потребує все більше систем ППО, не лише в столиці й там, де перебувають воєнні та владні об'єкти, а всюди, де живе мирне населення.

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Росія має опинитися в повній ізоляції

Росіяни волають, що в Україні обмежують права московського патріархату, політиків ОПЗЖ. Вони називають українців фашистами, хоча Умань, куди влучила російська ракета, є батьківщиною світового хасидизму, на могилу цадика Нахмана приїжджають хасиди з усього світу десятками тисяч щорічно.

А сьогодні це святе місце обстріляли росіяни. Тоді питання: Хто такі фашисти? І чи не повторюються якраз ці антиукраїнські, антиєврейські знущання, які сьогодні провадить режим Путіна?,

– зауважив політолог.

Логічне питання в нього виникає і до Емануеля Макрона та подібних політиків, які намагаються знайти мирний шлях, зберегти обличчя Росії тощо. Їм та усім брендам, які досі не вийшли з ринку Росії, варто поспілкуватися із сім'ями загиблих.

Ці компанії посилаються на те, що вони захищають кілька десятків своїх співробітників в Росії.

Тому там платять мільйонні, мільярдні податки, підтримують їхній бюджет, наповнюють їхню економіку, щоб потім Путін ці гроші витрачав на ракети і вбивав людей. Вони переживають за 60 людей, а в Умані 15 загиблих, тобто за кілька вечорів уб'ють таку ж кількість людей, яку вони там "захищають",

— підкреслив Давидюк.

Він переконаний, що світ повинен затиснути Росію в лещата світової ізоляції у всіх сенсах, "робити все, щоб вони, як жебраки ходили по світу і не знали, що робити".

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