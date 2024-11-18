Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые

Днем 18 ноября россияне нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одессы. К сожалению, очередное преступление врага против мирного населения не прошло без последствий.

Известно, что в результате атаки уже есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.

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Что известно об ударе по Одессе

Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые,

– говорится в сообщении ОВА.

Кроме вышеупомянутого, согласно обнародованной информации, в результате вражеского удара повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. По состоянию на 12:34 это вся известная информация о преступлении, совершенном врагом против мирного населения.

Также данных о количестве погибших и получивших ранения пока не указано. Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что информация по этому поводу будет дополняться.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, тревогу по всей Одесской области объявили еще в 11:13. Воздушные силы предупреждали о возможном применении баллистики противником. Уже в 11:58 появились первые сообщения о взрывах. Громкие звуки в городе также подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.