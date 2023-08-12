Россия ударила ракетой по Орехову: погиб полицейский, много пострадавших
Источник:Игорь Клименко
Российские военные утром 12 августа нанесли удар по Орехову в Запорожской области. Жертвой атаки оккупантов стал работник полиции.
Россияне атаковали Орехов управляемой авиабомбой. Кроме погибшего полицейского, еще 12 человек ранены. Среди раненых 4 сотрудника полиции.
Смотрите также Россия ночью атаковала "Шахедами": сколько дронов-камикадзе удалось уничтожить
Несколько человек в тяжелом состоянии
Погибший – 31-летний капитан полиции. В полиции отметили, что погибший полицейский выполнял свой долг, "и как и его коллеги – был там, где нужен".
По словам главы МВД Игоря Клименко, сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии.
"Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", – отметил Клименко.
Также в полиции показали кадры с места обстрела, где людям в результате атаки оказывали первую медицинскую помощь.
Россия атаковала Запорожскую область "Шахедами"
- Российские оккупанты ночью 12 августа атаковали Запорожскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Противник нанес удар по региону пятью дроманы-камикадзе, из которых три были уничтожены.
- Противник атаковал с юго-восточного направления. Вражеские дроны были уничтожены в пределах Запорожской области. В Запорожской ОВА сообщали, что враг запускал БПЛА по Запорожью, Гуляйпольскому и Красному.
- Отметим, что в последние дни Россия очень часто терроризирует Запорожье и регион. В частности, 10 августа россияне атаковали гостиницу Reikartz, на территории которой работал детский лагерь.
- Оккупанты ударили по гостинице ракетами, в результате чего один человек погиб. Среди пострадавших 19 человек, из которых четверо – дети.
- Кроме того, российские оккупанты атаковали жилой квартал Запорожья вечером 9 августа. В результате обстрела враг разрушил храм Святых апостолов Петра и Павла и торговые точки.
- Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и девушек 19 и 21 лет, которые были молодыми музыкантами.