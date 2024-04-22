Позволяет продвигаться сквозь руины, – Умеров назвал оружие, которое успешно использует Россия

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал тип вооружения, который российские захватчики успешно используют для продвижения. Речь идет об управляемых авиационных бомбах.

Глава Минобороны отметил, что управляемые авиабомбы весом до 1,5 тонны, которые использует враг, способны уничтожать все на своем пути. В частности, это вооружение позволяет оккупантам продвигаться вперед сквозь руины.

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Умеров отметил, что в этот день он вместе с Дмитрием Кулебой имел возможность принять участие в заседании Совета Европейского Союза по ситуации в Украине. Он поблагодарил европейских партнеров и Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля за системную и непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией.

Враг не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что он не может захватить, прибегая к поразительным преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры,

– подчеркнул глава Минобороны.

Министр отметил, что в этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны, которые способны уничтожать все на своем пути.

"Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины", – подчеркнул министр.

Умеров также поблагодарил страны, которые уже предоставили или изъявили готовность передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны, В частности министр выразил благодарность Германии за ее решение отправить дополнительные системы Patriot.

Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить,

– сказал министр.

Умеров также добавил, что Минобороны открыто к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности: совместных предприятий, инвестиций, локализации производства, что поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал стран ЕС.

Напоследок он отметил, что именно крепкое партнерство между Украиной и Европейским союзом является ключом к нашей общей победе и возвращению мира на наш континент.

Обратите внимание! В последнее время российская армия почти постоянно наносит удары по прифронтовым территориям управляемыми авиационными бомбами. Подробнее о характеристике этого вооружения и где именно их могут использовать оккупанты – читайте в материале.