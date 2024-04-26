Россия теперь угрожает Польше ядерным оружием: как будет реагировать Запад

Министерство иностранных дел России в очередной раз пригрозило ядерным ударом по стране Североатлантического альянса. Таким образом Москва хочет предотвратить размещение ядерки на территории Польши.

В эфире 24 Канала содиректор программ внешней политики "Центра Разумкова" Алексей Мельник объяснил, почему сейчас, несмотря на постоянные угрозы Кремля, вероятность ядерного удара оценивается ниже, чем даже до полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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Есть алгоритм ответных действий

Конкретно эта угроза страны-агрессора была связана с заявлениями польского президента Анджея Дуды о том, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие Альянса.

Такая вот превентивная реакция со стороны России,

– отметил Мельник.

Социологические опросы на Западе и в Украине показывают, что значительная часть украинцев не боится угроз со стороны России, чего не скажешь о гражданах других стран. По мнению содиректора программы внешней политики "Центра Разумкова", это может быть связано с тем, что украинское общество лучше проинформировано о политических дискуссиях, в частности по применению ядерного оружия.

С конца 2022 года такая вероятность оценивается ниже, чем была раньше,

– сказал Мельник.

По его словам, на это повлияли заявления наших западных партнеров. Также США после проведения стратегических игр сумели разработать алгоритм ответа в случае такого сценария.

То есть, если Россия надумает применить ядерное оружие против Украины или одной из стран НАТО, то в США есть возможности ответа на такой удар. Этот сигнал был передан России по линии спецслужб и очевидно, что в Кремле его восприняли серьезно,

– добавил содиректор программ внешней политики "Центра Разумкова" Алексей Мельник.

Это не было официальное заявление Белого дома. Однако США дали четко понять России, что не просто нанесут ответный удар, а показали на конкретные расчеты и карты.

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