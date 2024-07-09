Удар по детской больнице – это эскалация: чего боится Запад в противоборстве с Россией

Члены оборонного Альянса в черновом варианте коммюнике саммита назвали путь Украины в НАТО "необратимым". Однако очень часто наши партнеры повторяют тезисы России, что якобы это приведет к эскалации и переходу к прямому противостоянию НАТО с Россией.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что страна-агрессор постоянно испытывает Запад. Но на самом деле тема членства Украины в Североатлантическом Альянсе является лишь оправданием.

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"Ракета в детскую больницу – это эскалация, а не какие-то слова со стороны НАТО. Россиянам надо перестать обманывать людей, потому что это не Украина в НАТО им страшна. Они просто хотят нас захватить, поглощая область за областью, в том числе и из-за недостаточной поддержки наших партнеров", – отметил Игорь Чаленко.

Как Россия оправдывала свою агрессию

Тема НАТО, военного нейтралитета Украины – это исключительно обертка. Россия, начиная с 1990 годов, после Будапештского меморандума, планомерно наращивала свою агрессию.

Сразу после провозглашения Независимости был кризис в Крыму, потом охлаждение отношений до 2003 года, далее конфликт за остров Тузла. Так все постепенно дошло до открытого противодействия нашему членству в НАТО и ЕС.

Все слова – это просто инструмент российской пропаганды, чтобы скрыть свои преступления, попытки полностью захватить Украину – это цель России. Именно поэтому никакой эскалации со стороны западных партнеров не может быть,

– подчеркнул политолог.

Наоборот – решительность наших партнеров продемонстрирует их стойкость перед угрозой. А единственное, что может подливать масла в огонь – это недополучение необходимой помощи, промедление. Это мы уже видели в истории США, когда полгода войны пришлось фактически потерять.

"Это абсолютно неправильно. Мы должны идти к победе Украины, а не поддерживать политику контролируемой эскалации", – сказал Игорь Чаленко.