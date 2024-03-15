Путин возобновил ядерный шантаж: кому адресованы очередные угрозы диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова усилил ядерный шантаж. Он заявил, что Россия готова к ядерной войне. Эти угрозы направлены на страны Запада.

Ядерными угрозами Кремль хочет, чтобы Запад заставил Украину сесть за стол переговоров на условиях России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко.

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Для России закрывается окно возможностей

Руслан Осипенко отметил, что ядерный шантаж – это подкрепление призывов со стороны страны-агрессора к переговорам. Путин понимает, что окно возможностей для России закрывается.

Окно возможностей для России закрывается, а для Украины – открывается. Нам начинают предоставлять боеприпасы, ATACMS, все, что необходимо. Ситуация кардинально изменится к лету 2024 года. Позиции России и Украины, как минимум, сравняются. А потом в зависимости от того, какой будет финансовая и военная помощь, ситуация может полностью измениться в пользу Украины,

– считает он.

С одной стороны, Путин постоянно повторяет, что он готов к переговорам. С другой стороны, он призывает не помогать Украине, потому что Россия имеет ядерное оружие. Мол, если Запад будет активно помогать, передавать дальнобойное оружие, вводить войска, то Россия сможет ответить ядерным оружием. Поэтому сейчас ядерные угрозы активизировались.

"Путин нажимает на клавиши"

Российские пропагандисты распространяют информацию, что якобы ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Политолог-международник убежден, что это не совпадение. Это тоже часть ядерного шантажа, чтобы заставить Запад посадить Украину в слабой позиции за стол переговоров и подписать капитуляцию.

Путин давит на те клавиши, которые могут влиять на общественное мнение в Европе, а общественное мнение – на политиков в Европе. Это же опасный объект, все будут обращать внимание, потому что это касается всех. Если там что-то произойдет, то пострадают и европейцы,

– добавил Осипенко.

Путин угрожает ядерным оружием: главное