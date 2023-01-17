Россияне усилили отдельные направления: где фиксируется активность врага
ВСУ продолжают продвижение по территории Украины для освобождения наших земель от российских захватчиков. Оккупанты тем временем усилили определенные направления.
Об этом 24 Каналу сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, россияне осуществляют укрепление своих оборонительных рубежей и позиций.
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Где Россия усиливает свое войско
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что российские захватчики за последнее время усилили отдельные направления в Запорожской области. Однако, как свидетельствует ряд проанализированных факторов, пока нет создания какой-то наступательной группировки в данном направлении.
Но в то же время сугубо теоретически враг может усилить свои группировки и перейти к более активным действиям,
– подчеркнул Ерин.
На каком направлении фронта активизировались россияне: смотрите видео
По его словам, россияне осуществляют укрепление своих оборонных рубежей и позиций. И это больше свидетельствует о подготовке к отражению нашего наступления с возможным дальнейшим переходом в контрнаступление.
Какая ситуация сейчас на фронте: коротко
- Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед в Луганской области. Украинским воинам приходится преодолевать нашествие оккупантов, которых Россия перебрасывает в Луганскую область.
- Россияне по-прежнему не оставляют своих намерений полностью захватить Донецкую область. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу.
- Силы обороны Украины продолжают защищать нашу страну и наносить урон россиянам на поле боя. В частности, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 870 оккупантов. Общие боевые потери России на 17 января уже составляют 116 950 военных.