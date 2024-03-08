Сейчас будет пик атак против Зеленского: в Генштабе сказали, на какую хитрость может пойти Путин

В ближайшие 2 месяца Россия будет мощно расшатывать ситуацию в нашем государстве. В частности, враг будет пытаться продвигать две темы.

Одной из тем станет помощь со стороны стран-партнеров. Об этом 24 Каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата Генерального штаба ВСУ и полковник Тарас Дзюба, отметив, что прежде всего говорится о поддержке со стороны Соединенных Штатов.

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Другой же темой станет легитимность президента Владимира Зеленского.

Ожидаем, что ближайшие 2 месяца, вероятно, будет пик расшатывания ситуации в нашем государстве относительно легитимности президента Украины после завершения конституционно определенного срока его полномочий. Хотя уже было много разъяснений от наших соответствующих юридических органов, но эту тему россияне будут "качать",

– сказал Дзюба.

Единственное, что сегодня может помочь врагу реализовать свои цели – это потеря украинцами единства.

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ЦИК считает, что не существует никаких проблем с легитимностью президента Зеленского после 20 мая. Он должен выполнять свои полномочия до вступления на должность преемника.

Россия также может использовать своих агентов в ведущих странах мира, которые имеют доступ к средствам массовой информации. Например, того же Такера Карлсона. А уже потом опираться на публикации, которые якобы идут со стороны наших партнеров.

"Эти публикации имеют мощное влияние на людей, потому что информация якобы идет не от врага, а со стороны стран, поддерживающих Украину. К этому тоже следует быть готовым", – предупредил Дзюба.

Он отметил, что украинцам следует доверять информации из официальных источников. Это может нивелировать угрозы российской пропаганды. В то же время официальная информация может поступать с определенной задержкой, ведь ее надо сначала верифицировать.

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