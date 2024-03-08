Однією з тем стане допомога з боку країн-партнерів. Про це 24 Каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій апарату Генерального штабу ЗСУ та полковник Тарас Дзюба, зауваживши, що насамперед мовиться про підтримку з боку Сполучених Штатів.

До теми Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024

Росія посилить атаки проти Зеленського

Іншою ж темою стане легітимність президента Володимира Зеленського.

Очікуємо, що найближчі 2 місяці, певно, буде пік розхитування ситуації у нашій державі щодо легітимності президента України після завершення конституційно визначеного терміну його повноважень. Хоча вже було багато роз'яснень від наших відповідних юридичних органів, але цю тему росіяни будуть "качати",

– сказав Дзюба.

Єдине, що сьогодні може допомогти ворогу реалізувати свої цілі – це втрата українцями єдності.

Важливо! ЦВК вважає, що не існує жодних проблем із легітимністю президента Зеленського після 20 травня. Він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника.

На яку підступність може піти Путін

Росія також може використовувати своїх агентів у провідних країнах світу, які мають доступ до засобів масової інформації. Наприклад, того ж Такера Карлсона. А вже потім спиратися на публікації, які нібито йдуть з боку наших партнерів.

"Ці публікації мають потужніший вплив на людей, бо інформація начебто йде не від ворога, а з боку країн, що підтримують Україну. До цього теж слід бути готовим", – попередив Дзюба.

Він наголосив, що українцям слід довіряти інформації з офіційних джерел. Це може нівелювати загрози російської пропаганди. Водночас офіційна інформація може надходити з певною затримкою, адже її треба спочатку верифікувати.

Які ще вкиди робить Росія: коротко