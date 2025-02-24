Россия все больше рассчитывает на "дружеское плечо" 2 стран в войне против Украины, – ISW

Кремль, который третий год ведет изнурительные боевые действия в Украине, пытается переложить бремя войны на плечи союзников. Он полагается на помощь авторитарных режимов.

Половина снарядов, которые россияне используют на фронте, являются северокорейскими. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Аналитики ISW подтверждают усиление сотрудничества Кремля с Пхеньяном, а также Тегераном, передает 24 Канал.

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Москва полагается на "друзей" в войне против Украины

Также глава украинской разведки указал на массовые поставки из КНДР в Россию 170-мм самоходной артиллерийской системы и 240-мм реактивных систем залпового огня. Кроме того, в планах Ким Чен Ына предоставить Путину 148 баллистических ракет в течение 2025 года.

Развивает свое военное партнерство Россия и с Ираном. Последний уже предоставил возможности оккупантам каждую ночь массированно терроризировать Украину дронами. Иран поставляет стране-агрессору "Шахеды" и помог в создании собственного завода по производству этих беспилотников в Татарстане. Весной прошлого года этот объект впервые оказался под ударом.

Напомним, что северокорейские военные продолжают участвовать в боевых действиях в Курской области. Они изменили тактику, используя мобильные ракетные установки Bulsae-4.