Россия утверждает, что войска от границ должны отвести через 4 недели

Российские войска вроде бы могут полностью отвести от украинских границ в течение 3 – 4 недель. Ранее Москва заявила, что учение закончилось, поэтому силы вернутся на свои места.

Войска отведут. Об этом заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов в эфире телеканала RTE.

К теме Соврали об отводе, – в США говорят, что агрессор стянул под Украину еще 7 тысяч войск

Я могу сказать, что, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется в свое нормальное стандартное положение,

– убеждает Филатов.

Он добавил, что Россия проводит плановые учения с белорусскими военными, которые закончатся к 20 февраля. Дипломат уверяет, что эти силы уведут. По его словам, все смогут убедиться в этом на следующей неделе.

Действительно ли Россия отводит войска

Утром 15 февраля Россия заявила, что завершила ряд учений. Следовательно, государство-агрессор заверило, что часть войск вернется на места постоянной дислокации.

В США и НАТО не увидели признаки деэскалации. Президент США Джо Байден заявил в обращении, что на территории Украины до сих пор находятся 150 тысяч вражеских войск. В Белом доме заявили, что Россия соврала об отводе войск. Говорят, что в регионе наоборот заметили увеличение колличества военных.

Впоследствии Россия показала видео, на котором якобы действительно отводит танки из-под границ Украины. Однако президент Владимир Зеленский тоже считает, что радоваться пока рано. Он подчеркнул, хотя ситуация находится под контролем, веских изменений не видно.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

К теме - Войны не произошло, но рано праздновать | О новостях: