Надо готовиться к повышению ударов, – Братчук рассказал о ночной атаке Одесщины
Россия постепенно наращивает количество ударных дронов в своих ночных атаках на Украину. Этой ночью, к счастью, в Одесской области никто не пострадал.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, ночь на 3 ноября в Одессе прошла относительно спокойно, однако в будущем угрозы от обстрелов будут нарастать.
Смотрите также Россия выжидает важный день: интервью с Подоляком об угрозах масштабных атак зимой
Что известно об обстрелах Одесщины
Еще вечером враг пытался атаковать Одессу ракетами "Оникс" с территории оккупированного Крыма, однако они потеряли боевую способность и не долетели до города.
"Что же касается обстрелов ночью, то силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 2 "Шахеда". Несмотря на это произошло попадание в инфраструктурный объект, однако пострадавших нет, а разрушения на предприятии не являются критическими", – отметил спикер.
В то же время, несмотря на относительно положительный результат работы ПВО для Одесщины, нельзя не заметить, что агрессор начал наращивать интенсивность обстрелов. Учитывая это, Братчук предположил, что нужно готовиться к повышению интенсивности ударов, потому что враг атакует Одессу не только ночью, но и среди бела дня.
Сергей Братчук об атаке врага на Одессу: смотрите видео
Куда еще запускали "Шахеды" россияне
- Довольно беспокойной ночью на 3 ноября была на Львовщине, в небо которой залетело 16 дронов-камикадзе. Большинство из них удалось сбить, однако 5 несбитых дронов все же смогли поразить объекты критической инфраструктуры.
- Также массированную атаку "Шахедами" этой ночью подверглась Харьковщина. 10 запущенных россиянами дронов повлекли 5 пожаров, поразив жилой дом, админздание, СТО и швейный цех, а также уничтожив 2 этажа учебного заведения. Предварительной информации о погибших или раненых нет.
- Известно, что за предыдущие сутки враг запустил на территорию Украины 38 "Шахедов". Кроме уже названных городов, оккупанты пытались попасть в Ивано-Франковск и города центральной и южной Украины.