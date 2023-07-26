Над дронами для России может работать не только Иран: разведка отслеживает новую информацию

Россия кичится увеличением производства ударных БпЛА, но не говорит о том, сколько иностранных компонентов использует в них. Украинская разведка и Вооруженные Силы собирают доказательства причастности других стран к производству смертоносных дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, увеличением производства дронов Россия пытается переломить ход войны.

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Есть ли в "Шахедах" компоненты третьих стран

БПЛА "Шахед", переданные России Ираном, в большинстве своем атакуют не военные цели, а гражданскую инфраструктуру. Соответственно страны, причастные к его производству, являются спонсорами убийства детей, женщин и стариков.

"Сегодня можем констатировать, что в этих беспилотниках "Шахед" могут находиться не только иранские компоненты, но и компоненты других стран", – отметил секретарь СНБО.

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Если это будет доказано, Украина опубликует публичный отчет об иностранных компонентах иранского беспилотника. Такой шаг побуждает наших партнеров эффективнее контролировать распространение своих изделий.

Почему Россия делает ставку на беспилотники

По словам Данилова, украинская разведка знает практически о каждом шаге противника по производству ударных БПЛА. Российская ставка на беспилотники является попыткой переломить ход войны нетрадиционным вооружением.

"Конечно, за более чем 500 дней войны они поняли, что победить нас таким образом они не могут. Поэтому они делают выводы из своих ошибок на первом этапе войны и готовят более серьезные вызовы для наших военных", – отметил Данилов.

Алексей Данилов об угрозе российских дронов: смотрите видео

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