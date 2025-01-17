Россия планирует увеличить численность армии до 1,5 миллиона к концу 2026-го, – финская разведка
Москва увеличивает количество войск, в том числе возле Финляндии. Разведчики НАТО уже оценили угрозы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Как в НАТО реагируют на планы россиян увеличить войско
Руководитель финской военной разведки Пекка Турунен дал интервью, в котором призвал Запад быть бдительным. По его словам, планы россиян угрожают НАТО – особенно если Кремлю удастся их выполнить до 2030 года.
Враг планирует увеличить численность Москвы на 30%, общая численность вооруженных сил России достигнет 1,5 миллиона солдат. Армию должны реформировать до конца 2026 года.
Для Финляндии, которая имеет самую длинную в ЕС границу с Россией, это не шутки.
Количество российских войск, которые базируются вблизи Финляндии, может удвоиться или утроиться по сравнению с периодом до войны в Украине. Новый корпус будет развернут в Карелии, а имеющиеся подразделения будут расширены на Кольском полуострове и вокруг Санкт-Петербурга,
– сказано в материале.
Турунен убежден, что на реализацию российских планов сильно повлияет ситуация в Украине: закончится ли она, или, возможно, останется в состоянии замороженного конфликта.
Что известно об амбициях россиян
С 1 декабря вступил в силу путинский указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России до 2,4 миллиона, среди них 1,5 миллиона – военнослужащих.
В декабре 2024-го глава минобороны Белоусов заявил, что Москва должна быть готова к борьбе с НАТО в Европе в следующем десятилетии. Интересно, что на том же собрании глава Кремля высказался в духе "Запад просто пугает собственное население тем, что мы собираемся напасть на кого-то под предлогом мифической российской угрозы".
Но есть мнение, что в России могут объявить полноценную мобилизацию. Это произойдет, если переговоры с Трампом пойдут не по плану московского диктатора.
В ISW считают, что Россия завершает аннексию Беларуси. Полное поглощение Минска в "союзное государство" усилит Москву, ведь Беларусь географически ближе к Европе.