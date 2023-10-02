Как выросли расходы России на войну: Пендзин проанализировал данные врага

Оборонный бюджет России в 2024 году увеличится почти на 70% и составит 10,8 триллиона рублей. Финансовый размах Кремля говорит о том, что агрессор не собирается останавливаться и готовится к продолжительной войне в Украине.

К примеру, военные расходы Украины составляют 1,6 триллиона гривен – около 40 миллиардов долларов. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Смотрите также Целые "СВО" снова изменились: какой бред наплел Медведев

Надо, чтобы весь мир присоединился к санкциям

10,8 триллиона рублей – это чуть более 112 миллиардов долларов. Такую сумму Россия хочет в следующем году потратить на войну. Фактически, Украина планирует потратить втрое меньше денег, чем страна-террорист. В то же время, надо понимать, что у нашего государства ВВП 150 миллиардов.

Это еще раз подчеркивает, столь для нас важна макрофинансовая и военная помощь от партнеров. Ведь с экономической точки зрения общий объем ВВП и мобилизационный потенциал России определенно больше украинского.

Откуда Россия берет эти деньги? Мы все время говорим о санкционных давлениях на российскую экономику. Если бы весь мир в едином порыве присоединился к тем санкциям, то Россия не имела бы возможности тратить такие деньги на войну,

– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Цивилизованные страны однозначно поддерживают Украину, но есть определенный список стран, делающих свой небольшой гешефт. В частности, 80% российской нефти на сегодняшний день продается в Индию и Китай. Россия сейчас активно торгует алмазами на мировом рынке. Под санкционные ограничения не попали ни никель, ни редкоземельные сплавы, ни росатом. Это все способствует поступлению денег в российскую экономику.

Что способствует поступлению денег в бюджет России: смотрите видео

Не нужно расслабляться

Финансового ресурса у россиян гораздо меньше, чем было до полномасштабного вторжения. Россия практически потеряла газовый рынок Европы, но, впрочем, из-за уменьшения социальных расходов, сокращения национальных программ по здравоохранению и образованию, Кремль имеет возможность нарастить военные расходы.

Кроме тех стран, которые просто помогают, существует большой участок серого импорта. При анализе обломков ракет или "Шахедов", прилетающих в Украину, обнаруживают западные комплектующие. Из-за механизмов серого импорта товары продолжают заходить в Россию. Оккупанты обходят санкционные ограничения и могут производить прежде всего высокоточное оружие.

Украине нельзя расслабляться и я думаю, что рано или поздно наше государство в полном объеме должно перейти на перевод экономики на военные рельсы. Мы уже видим как часть расходов, ранее поступавших в местные бюджеты сейчас переориентируются на центральный,

– отметил Пендзин.

При расходной части 3 триллиона 100 миллиардов гривен Украина собирает только 1,6 триллиона доходов, которые полностью идут на военные цели. Все социальные расходы наше государство получает от партнеров. Дипломатическая работа на сегодняшний день имеет чрезвычайно важное значение для того, чтобы наше государство получило 1,5 триллиона гривен для обеспечения поднятия минимальной заработной платы, индексации пенсии, прожиточного минимума и т.д.

Россия может готовиться к продолжительной войне