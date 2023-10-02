До прикладу, військові видатки України становлять 1,6 трильйона гривень – близько 40 мільярдів доларів. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Треба, щоб весь світ приєднався до санкцій

10,8 трильйона рублів – це трохи більше ніж 112 мільярдів доларів. Таку суму Росія хоче наступного року витратити на війну. Фактично, Україна планує витратити втричі менше грошей, ніж країна-терорист. Водночас треба розуміти, що в нашої держави ВВП 150 мільярдів.

Це вкотре підкреслює, настільки для нас важлива макрофінансова й військова допомога від партнерів. Адже з економічного погляду загальний обсяг ВВП і мобілізаційний потенціал Росії безперечно більший за український.

Звідки Росія бере ці гроші? Ми весь час говоримо про санкційні тиски на російську економіку. Якби весь світ у єдиному пориві приєднався до тих санкцій, то Росія б не мала можливості витрачати такі гроші на війну,

– сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Цивілізовані країни однозначно підтримують Україну, але є певний перелік країн, які роблять свій невеликий ґешефт. Зокрема, 80% російської нафти на сьогодні продається в Індію та Китай. Росія нині активно торгує алмазами на світовому ринку. Під санкційні обмеження не потрапили ні нікель, ні рідкоземельні метали, ні росатом. Це все сприяє надходженню грошей у російську економіку.

Що сприяє надходженню грошей у бюджет Росії: дивіться відео

Не треба розслаблятися

Фінансового ресурсу в росіян набагато менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Росія практично втратила газовий ринок Європи, але, втім, через зменшення соціальних видатків, скорочення національних програм щодо охорони здоров'я та освіти, Кремль має можливість наростити військові видатки.

Окрім тих країн, які просто допомагають, існує велика ділянка сірого імпорту. Під час аналізу уламків ракет чи "Шахедів", які прилітають в Україну, виявляють західні комплектуючі. Через механізми сірого імпорту товари продовжують заходити в Росію. Окупанти обходять санкційні обмеження й можуть виготовляти насамперед високоточну зброю.

Україні не можна розслаблятися і я думаю, що рано чи пізно, наша держава в повному обсязі має перейти на переведення економіки на воєнні рейки. Ми вже бачимо як частина видатків, які раніше надходили до місцевих бюджетів зараз переорієнтуються на центральний,

– зазначив Пендзин.

При видатковій частині 3 трильйона 100 мільярдів гривень, Україна збирає лише 1,6 трильйона доходів, які повністю ідуть на військові цілі. Всі соціальні видатки наша держава отримує від партнерів. Дипломатична робота на сьогодні має надзвичайно важливе значення для того, щоб наша держава отримала 1,5 трильйона гривень для забезпечення підняття мінімальної заробітної плати, індексації пенсії, прожиткового мінімуму тощо.

Росія може готуватися до тривалої війни