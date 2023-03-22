Везут из-под Угледара: Владивосток захлебывается от потока гробов
Россия ежесуточно на каждом из направлений теряет сотни единиц личного состава. Оккупантов отправляют насмерть, пытаясь захватить Украину.
Хотя россиянам это не удается, однако ежедневно из-под Угледара на Донетчине в Россию везут тела погибших. Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что у врагов даже есть специальные "нормы", чтобы скрыть масштабы потерь.
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Какие потери россиян отправляют во Владивосток
В город Владивосток на Дальнем Востоке России отправляют по меньшей мере десятки тел погибших россиян.
Владивосток захлебывается от потока гробов. Хотя и есть норма о выдаче 2 – 3 тел в сутки для сокрытия масштабов потерь, ее иногда нарушают,
– рассказали в спецслужбах.
Именно поэтому ежедневно во Владивостоке хоронят по 5 – 10 россиян. Известно, что погибшие – бывшие морские пехотинцы, тела которых увозят из-под Угледара Донецкой области.
Стоит заметить, что буквально несколько дней назад российские военные 138 так называемого "элитного" подразделения ныли, что их потери составляют более 70%. Они обратились к президенту России, чтобы тот разобрался с командованием. Ведь этих оккупантов бросили на штурм укрепрайона под Авдеевку без разведки и поддержки артиллерии.
Потери россиян в Украине: последние новости
- По состоянию на утро 22 марта Россия потеряла на войне в Украине 920 оккупантов. С 24 февраля 2022 года – 167 490 бойцов. О потерях врага в технике читайте здесь.
- В результате атак ВСУ по Запорожскому направлению 20 марта "на концерт Кобзона" отправилось немало оккупантов в нескольких населённых пунктах. В частности, речь идет о Малой Белозерке, Большой Знаменке, районах Благовещенки и Ивановки.
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в течение суток 14 марта враг потерял ориентировочно три роты личного состава убитыми и ранеными. Также Вооруженные Силы Украины уничтожили достаточно большое количество техники и беспилотников.