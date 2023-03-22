Везут из-под Угледара: Владивосток захлебывается от потока гробов

Россия ежесуточно на каждом из направлений теряет сотни единиц личного состава. Оккупантов отправляют насмерть, пытаясь захватить Украину.

Хотя россиянам это не удается, однако ежедневно из-под Угледара на Донетчине в Россию везут тела погибших. Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что у врагов даже есть специальные "нормы", чтобы скрыть масштабы потерь.

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Какие потери россиян отправляют во Владивосток

В город Владивосток на Дальнем Востоке России отправляют по меньшей мере десятки тел погибших россиян.

Владивосток захлебывается от потока гробов. Хотя и есть норма о выдаче 2 – 3 тел в сутки для сокрытия масштабов потерь, ее иногда нарушают,

– рассказали в спецслужбах.

Именно поэтому ежедневно во Владивостоке хоронят по 5 – 10 россиян. Известно, что погибшие – бывшие морские пехотинцы, тела которых увозят из-под Угледара Донецкой области.

Стоит заметить, что буквально несколько дней назад российские военные 138 так называемого "элитного" подразделения ныли, что их потери составляют более 70%. Они обратились к президенту России, чтобы тот разобрался с командованием. Ведь этих оккупантов бросили на штурм укрепрайона под Авдеевку без разведки и поддержки артиллерии.

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