"Билет в один конец": помогут ли России боевики с Ближнего Востока

Россия пытается победить в войне, увеличивая количество армии за счет мобилизованных. Более того, Кремль продолжает вербовать наемников на Ближнем Востоке.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, Кремль пытается улучшить свои позиции на фронте не качеством, а количеством.

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В каких странах Россия может вербовать боевиков

Как отметил Бочкала, оккупанты действительно могут завербовать боевиков в странах Ближнего Востока.

Предположим, россияне привезут кого-нибудь из Сирии и Йемена. Или даже в Афганистане, где талибы, возможно, уже отдохнули от войны,

– сказал военный обозреватель.

Он предположил, что определенное количество боевиков могут согласиться с предложением России, поскольку больше ничего не умеют делать, кроме как воевать.

Что ждет российских наемников в Украине

Однако, по словам Бочкалы, если иностранные наемники приедут в Украину, они окажутся в очень невыгодных условиях.

Во-первых, близится зима, а боевики с Ближнего Востока даже не знают, что такое снег и мороз. Военный обозреватель отметил, что эти люди никогда не сталкивались с такими природными явлениями.

Во-вторых, в Украине они окажутся в непонятных обстоятельствах. Бочкала добавил, что даже методы ведения войны на фронте у нас совсем другие.

Смогут ли иностранные боевики помочь россиянам

Военный обозреватель отметил, что на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии, обычно происходили теракты или стычки со стрелковым оружием.

А в Украине такой театр боевых действий, что это просто билет в один конец (для боевиков – 24 канала). Поэтому я не верю в способность боевиков с Ближнего Востока как-то существенно

помочь россиянам,

– сказал Бочкала.

Другое дело, когда речь идет о специалистах узких сфер. К примеру, иранских инструкторов, приезжающих в Украину и тех, кто учит россиян управлять дронами, действительно можно считать определенным усилением для России.

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"А если это будет кучка мужчин, которые могут только держать автомат в руках, то особой помощи они не принесут. Это ведь не какие-то "рембо" или "терминаторы". Это такие же люди, и пули могут поражать их тела", – отметил военный обозреватель.

Роман Бочкала рассказал о последствиях мобилизации в России: смотрите видео

Россия увеличивает количество армии: коротко