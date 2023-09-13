Получили все 199 паспортов наемников, – Макарук объяснил, как Россия вербует кубинцев
Россия отчаянно пытается пополнить личный состав для войны в Украине. Людей вербуют по всему миру, в том числе на Кубе.
Общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук рассказал 24 Каналу, как удалось получить паспорта 199 наемников.
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По его словам, все началось с визита на Кубу Николая Патрушева, секретаря совбеза России. Именно он наладил канал поставки кубинских боевиков – первую когорту отправили в Смоленск.
Украинские хакеры сломали почту "военкора", причастного к вербовке, и нашли переписку с женщиной из "туристического агентства". Она сопровождала наемников из Кубы в Россию.
Сработала "тонкая психология российской души"
Тогда якобы от имени этого военкора женщине написали с просьбой прислать все паспорта боевиков одним файлом. Когда она ответила, что все в переписке, хакеры использовали "тонкую психологию российской души" – хамство и угрозы отправить родных на "СВО".
Мы получили все 199 паспортов кубинских наемников, которых Россия забрала,
– отметил Макарук.
Эти данные передали центру "Миротворец", их разнесли СМИ. Главная цель – заинтересовать Интерпол.
Кубинская история очень показательна
Как оказалось, не за такими большими деньгами поехали кубинские наемники. Им давали такие "льготы", как возможность проживания в России, получение гражданства, вступление детей в местные вузы.
Низкий уровень жизни на Кубе заставляет людей искать даже столь сомнительные перспективы. Однако не только там.
"Дедушка Патрушев еще ездил в Мьянму, поэтому надо заострить ушки на макушке", – добавил Макарук.
Как Россия вербует кубинцев на войну в Украине: смотрите видео 24 Канала
Россия вербует иностранцев: основное
- Чтобы избежать общей мобилизации, страна-агрессор активно вовлекает в войну против Украины иностранцев. В британской разведке отметили, что прежде всего речь о гражданах Армении и Казахстана.
- Кроме того, Россия вербует мигрантов из Кыргызстана. Их заманивают деньгами или освобождением из тюрьмы. Стало известно о гибели 34 таких кыргызстанцев.
- На Кубе уже арестовали 17 человек, причастных к вербовке на войну против Украины. Им может грозить от 30 лет до пожизненного заключения или даже смертной казни.