Получили все 199 паспортов наемников, – Макарук объяснил, как Россия вербует кубинцев

Россия отчаянно пытается пополнить личный состав для войны в Украине. Людей вербуют по всему миру, в том числе на Кубе.

Общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук рассказал 24 Каналу, как удалось получить паспорта 199 наемников.

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По его словам, все началось с визита на Кубу Николая Патрушева, секретаря совбеза России. Именно он наладил канал поставки кубинских боевиков – первую когорту отправили в Смоленск.

Украинские хакеры сломали почту "военкора", причастного к вербовке, и нашли переписку с женщиной из "туристического агентства". Она сопровождала наемников из Кубы в Россию.

Сработала "тонкая психология российской души"

Тогда якобы от имени этого военкора женщине написали с просьбой прислать все паспорта боевиков одним файлом. Когда она ответила, что все в переписке, хакеры использовали "тонкую психологию российской души" – хамство и угрозы отправить родных на "СВО".

Мы получили все 199 паспортов кубинских наемников, которых Россия забрала,

– отметил Макарук.

Эти данные передали центру "Миротворец", их разнесли СМИ. Главная цель – заинтересовать Интерпол.

Кубинская история очень показательна

Как оказалось, не за такими большими деньгами поехали кубинские наемники. Им давали такие "льготы", как возможность проживания в России, получение гражданства, вступление детей в местные вузы.

Низкий уровень жизни на Кубе заставляет людей искать даже столь сомнительные перспективы. Однако не только там.

"Дедушка Патрушев еще ездил в Мьянму, поэтому надо заострить ушки на макушке", – добавил Макарук.

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